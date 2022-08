Punkteteilung im Topspiel: FC Ingolstadt und Saarbrücken trennen sich 0:0

Der FC Ingolstadt und der 1. FC Saarbrücken bleiben nach dem 0:0 in der 3. Liga ungeschlagen und ohne Gegentor.

Mit den Schanzern und Saarbrücken trafen der Tabellenzweite und -dritte aufeinander. Beide Teams hatten ihre ersten drei Saisonspiele gewonnen und dabei kein Gegentor hinnehmen müssen. Dass beide über eine gute Defensive verfügen, bewiesen sie in der ersten Halbzeit. Fußballerisch war von einem Topspiel wenig zu sehen, die Teams scheuten das Risiko, neutralisierten sich gegenseitig und kamen zu keinen klaren Torchancen.

In der Anfangsphase hatte noch der FCI mehr vom Spiel. Nach gerade einmal elf Sekunden schoss Pascal Testroet erstmals aufs Tor, Gästekeeper Daniel Batz hatte keine Probleme. Die Schanzer pressten früh, der Dreiersturm um Testroet, Patrick Schmidt und Tobias Bech, der sein Startelfdebüt gab, rochierten viel und agierten variabel. Doch mit zunehmender Spielzeit verlor der FCI die Kontrolle, die Partie spielte sich meist im Mittelfeld ab, lange Bälle und Zweikämpfe prägten das Spielgeschehen. Etwas näher einem Tor waren die Saarländer. Marvin Cuni versuchte es einmal aus der Distanz, doch Marius Funk war zur Stelle (33.). Machtlos wäre der FCI-Torhüter wenig später gewesen, doch Cuni verfehlte mit einem Freistoß aus 18 Metern das Tor knapp (37.).

FC Ingolstadt kommt zu Chancen

Die zweite Hälfte begann lebhafter, zunächst mit Vorteilen für Saarbrücken. Calvin Brackelmann grätschte gerade noch den durchgebrochenen Cuni ab (47.). Nach der anschließenden Ecke prüfte Visar Musliu mit einer verunglückten Kopfballabwehr Funk, der den Ball über den Querbalken lenkte (48.). Auf der Gegenseite schickte Marcel Costly mit einem schnell ausgeführten Einwurf Bech, der an Batz scheiterte (52.). Hans Sarpei schlenzte wenig später aus 18 Metern nach einem schnell vorgetragenen Angriff knapp am Tor vorbei (58.). Auch der kurz zuvor eingewechselte Jalen Hawkins schob am langen Pfosten vorbei (71.). In der Schlussphase passierte lange Zeit nichts, bis sich Saarbrücken die Möglichkeit zur Führung ergab. Funk parierte einen Freistoß von Cuni aus 17 Metern, Tobias Schwede schoss den Abpraller überhastet über den Querbalken (87.). Auf der Gegenseite zielte Musliu nach einer Ecke zu hoch (89.).

FC Ingolstadt 04 Funk - Costly, Musliu, Brackelmann, Franke - Schröck - Sarpei, Röhl (67. Hawkins) - Bech (82. Butler), Testroet, P. Schmidt (67. Doumbouya)

1. FC Saarbrücken Batz - Frantz (70. Becker), Uaferro, Krätschmer, Schwede, Thoelke - Zeitz (82. Gnaase) - Kerber, Jänicke (59. Günther-Schmidt) - Cuni, Jacob (60. Grimaldi)

Schiedsrichter Nicolas Winter (Scheibenhardt)