Später Siegtreffer gegen Halle: Tobias Bech erlöst den FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt steigert sich gegen Halle nach einer schwachen Anfangsphase, vergibt aber zahlreiche Chancen. Dann erzielt der Däne kurz vor Schluss den 1:0-Siegtreffer.

Der FC Ingolstadt hat nach zwei Niederlagen am Stück in der 3. Liga wieder einen Sieg eingefahren. Gegen den Halleschen FC vergaben die Schanzer nach einer schwachen Anfangsphase zahlreiche Chancen, ehe Tobias Bech das entscheidende Tor zum 1:0-Erfolg gelang.

„Den Sieg und die Punkte haben wir dringend benötigt, nachdem wir zweimal verloren hatten“, sagte der spät eingewechselte Siegtorschütze, der mit dem Auftritt des FCI nicht restlos zufrieden war. „Wir erwarten insgesamt mehr von uns, haben uns aber zahlreiche Möglichkeiten erspielt.“

FCI-Trainer Rüdiger Rehm schickte seine Mannschaft wie bei der 1:2-Pleite in Verl in einem 3–4-1-2-System ins Rennen. Hans Nunoo Sarpei spielte zentral in der Dreierkette, Nikola Stefanovic (krank) stand diesmal nicht zur Verfügung. Auch Dominik Franke rutschte aus der Startelf, für ihn begann auf der linken Seite Arian Llugiqi. Die Schanzer taten sich lange Zeit schwer. Dem Aufbauspiel fehlten Struktur und Tempo, Abstimmungsprobleme und Fehlpässe waren die Folge.

FC Ingolstadt kommt nicht ins Spiel

Ohne sich klare Torchancen zu erspielen, war Halle zunächst die bessere Mannschaft. Vielmehr brachten sich die Schanzer selbst in ungemütliche Situationen. So missriet Denis Linsmayer ein Rückpass, der nur knapp am eigenen Tor vorbeiging (16.). Auch Llugiqi stellte Marius Funk vor Probleme, der Torhüter kam gerade noch vor Dominik Steczyik an den Ball (32.). „Diesmal sind diese Dinge nicht bestraft worden“, wusste Rehm, „nach 20, 25 Minuten sind wir dann besser ins Spiel gekommen.“ Erst kurz vor der Pause entwickelte der FCI eine Druckphase und hatte Chancen. Doch Gästekeeper Felix Gebhardt hielt zunächst einen Schuss von Marcel Costly, verhinderte danach mit einem starken Reflex nach einem Kopfball von Moussa Doumbouya einen Rückstand (42.). Erneut Costly hätte ebenso für die Führung sorgen können, köpfte aber über den Querbalken (44.).

FC Ingolstadt vergibt zahlreiche Chancen

David Kopacz prüfte kurz nach der Pause mit einem Weitschuss erneut Gebhardt (47.), auch Costly scheiterte am Halle-Keeper (59.). Die größte Möglichkeit bot sich Doumbouya. Der Stürmer kam nach einer flachen Hereingabe von Brackelmann frei zum Schuss, verfehlte jedoch das Tor (60.). Inzwischen hätte der FCI führen müssen. Doch auch Kopacz schoss nach einer starken Einzelaktion knapp am Pfosten vorbei (64.), Doumbouya wurde im letzten Moment von Jannes Vollert geblockt (71.). Die Gäste hatten das Glück auf ihrer Seite, tauchten lediglich einmal gefährlich im Strafraum des FCI auf, fanden aber keinen Abschluss (53.).

Die Ingolstädter blieben am Drücker und erzielten die erlösende Führung. Kopacz flankte, Doumbouya verlängerte, der eingewechselte Tobias Bech köpfte zum 1:0-Siegtreffer ein (83.). „Wir haben versucht, das Tempo hochzuhalten und sind dran geblieben“, so Rehm. „Wir können uns nur den Vorwurf machen, nicht früher das 1:0 erzielt zu haben.“

FC Ingolstadt 04 Funk – Musliu, Sarpei, Brackelmann – Preißinger (73. Bech), Linsmayer – Costly, Llugiqi (73. Franke) – Kopacz – Testroet (63. P. Schmidt), Doumbouya (90.+1 Butler)

Hallescher FC Gebhardt – Vollert, Casar, Reddemann – Damer (70. Deniz), Samson, Hug (87. Löder) - Herzog (70. Gayret), Zimmerschied (87. Se. Müller) – Steczyk (84. Bolyki), Nietfeld

Schiedsrichter Konrad Oldhafer (Hamburg) – Zuschauer 3670 – Tor 1:0 Bech (83.).