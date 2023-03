FC Ingolstadt

17:00 Uhr

Unruhige Zeiten beim FC Ingolstadt

Krise beim FC Ingolstadt: Sportdirektor Malte Metzelder (links) steht in der Kritik, Trainer Guerino Capretti (rechts) konnte nach seiner Verpflichtung keinen Aufschwung einleiten.

Plus Der FC Ingolstadt befindet sich in der Krise, die Fans sind wütend. Dazu fallen am Mittwoch bei Waldhof Mannheim zahlreiche Spieler aus. Droht nun sogar der Abstiegskampf?

Am Ende musste der Frust der Anhänger des FC Ingolstadt einfach raus. Die Mannschaft hatte gerade mit 0:1 gegen den SC Freiburg II verloren und war auf den elften Platz der 3. Liga abgerutscht. Lediglich vier von möglichen 27 Punkten wurden im Jahr 2023 gesammelt. Statt Aufstiegskampf heißt es Mittelmaß.

