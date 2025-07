FC Ingolstadt: Gelungene Generalprobe trotz Niederlage

Dem FC Ingolstadt ist eine Woche vor dem Punktspielauftakt in der 3. Liga gegen den SSV Jahn Regensburg eine ordentliche Generalprobe geglückt. Trotz einer 2:3-Niederlage im Testspiel den Bundesligisten 1. FC Heidenheim verkauften sich die Schanzer durchaus teuer.

Beide Klubs hatten im Vorfeld einen Test über viermal 30 Minuten vereinbart, in dem die Oberbayern in der Anfangsphase mit dem Bundeslisten sogar auf Augenhöhe waren und durchaus in Führung hätten gehen können. Erstmals zum Einsatz bei den Ingolstädtern kamen dabei die Neuzugänge Mads Borschers, Fredrik Carlsen und Jonas Scholz, die zu überzeugen wussten. In Front ging aber Heidenheim, als Maximilian Breuning eine flache Hereingabe ins Tor grätschte (23.). Die Einheimischen schlugen jedoch durch Frederik Christiansen mit dem 1:1-Ausgleich zurück (53.). Maximilian Vogel (55.) und Yannick Wagner (73.) brachten allerdings die Gäste von der Ostalb erneut mit 3:1 in Front. Mit einem sehenswerten Treffer in den Torwinkel stellte schließlich Emre Güll den 2:3-Endstand her.

Neuzugang Jonas Scholz zieht ein positives Fazit

„Für uns war das heute wirklich ein richtig guter Test. Wir haben schon eine Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Sowohl spielerisch als auch charakterlich habe ich von der Mannschaft einen guten Eindruck“, resümierte Jonas Scholz und ergänzte: „Es ist ein Vorteil, dass ich mich in der Region auskenne, da ich in Roth geboren bin. In den Niederlanden, wo ich zuletzt gespielt habe, ist der Fußball technischer, hier in der 3. Liga eher physischer. Diese Komponente bringe ich definitiv mit. Ich hoffe auch darauf, meine Torgefährlichkeit einbringen zu können.“

FC Ingolstadt: Ponath (106. Eßlinger)- Rosenlöcher (91. Rehepi), Scholz (61. Decker), Lorenz (91. Maljojoki), Hoppe - Deichmann, Fröde (91. Michelbach) - Sturm (61. Carlsen), Besuschkow (61. Oztürk), Kaygin (91. Gül) - Christensen (61. Borchers/91. Kügel).

Tore: 0:1 Breuning (23.), 1:1 Christensen (53.), 1:2 Vogel (55.), 1:3 Wagner (73.), 2:3 Güll (112.).