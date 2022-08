FC Ingolstadt

18:10 Uhr

Wie der FC Ingolstadt Merlin Röhl ersetzen will

In Essen nicht mehr mit dabei: Merlin Röhl hat den FC Ingolstadt verlassen und spielt künftig für den SC Freiburg.

Plus Der FC Ingolstadt hat sein Mittelfeldtalent an den Bundesligisten SC Freiburg verkauft. Was Trainer Rüdiger Rehm zum Wechsel sagt und er vom Spiel bei Rot-Weiss Essen erwartet.

Von Benjamin Sigmund

Viele Veränderungen hat Rüdiger Rehm an den ersten vier Spieltagen in seiner Startelf nicht vorgenommen. Er vertraute lieber einer eingespielten Mannschaft, die das Vertrauen mit guten Ergebnissen rechtfertigte. Denn nach vier Spieltagen ist der FC Ingolstadt in der 3. Liga mit zehn Punkten Tabellenzweiter und hat noch immer kein Gegentor hinnehmen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

