Zittern bis zum Schluss: FC Ingolstadt gewinnt in Duisburg mit 2:1

Der FC Ingolstadt gewinnt beim MSV Duisburg mit 2:1 und feiert den zweiten Auswärtssieg der Saison. Am Ende haben die Schanzer bei einer Großchance des Gastgebers das Glück auf ihrer Seite.

Lange Zeit sah es nach einem souveränen Sieg des FC Ingolstadt beim MSV Duisburg aus. Die Schanzer führten bis zur 80. Minute mit 2:0, die drei Punkte schienen sicher. Doch am Ende benötigten die Gäste eine Portion Glück beziehungsweise das Unvermögen des MSV im Abschluss, um beim Tabellenvorletzten mit 2:1 zu gewinnen und die drei Punkte mitzunehmen.

„Es war ein verdienter Sieg, auch wenn wir am Ende eine brenzlige Situation überstehen mussten“, sagte FCI-Trainer Michael Köllner nach der Partie. Auch Kapitän Lukas Fröde war die Erleichterung anzumerken: „Der Sieg war für uns extrem wichtig, nachdem wir in den vergangenen Wochen einige Punkte liegen gelassen haben.“ In Duisburg sei es nie einfach zu bestehen, „das war für uns ein hartes Stück Arbeit“.

In den ersten 45 Minuten hatten beide Mannschaften gute Möglichkeiten, Tore fielen aber zunächst nicht. Die Ingolstädter hatten zweimal Alupech. Benjamin Kanuric traf aus spitzem Winkel den Außenpfosten (4.), Moritz Seifferts Schuss lenkte MSV-Torhüter Vincent Müller an die Latte (36.). Auch der Tabellenvorletzte hatte Chancen. So kam der Ex-Ingolstädter Thomas Pledl im Strafraum frei zum Schuss, doch Yannick Deichmann warf sich in die Flugbahn und blockte den Ball (16.). Zudem kam Sebastian Mai nach einem Eckball zum Kopfball, schaffte es aber nicht, das Spielgerät zu platzieren (28.).

FC Ingolstadt geht in Führung

In der zweiten Halbzeit schlugen die Schanzer dann zu. Nach einem Zuspiel von Pascal Testroet hatte Julian Kügel Pech, als er allein vor dem Tor den Pfosten traf. Doch David Kopacz war mitgelaufen und verwandelte den Nachschuss zum 0:1 (56.). „Natürlich freue ich mich, dass ich mit meinem Tor einen wichtigen Beitrag leisten konnte“, sagte der Torschütze. Das 0:2 entsprang einem langen Einwurf von Ryan Malone, den Fröde mit dem Hinterkopf in die Maschen verlängerte (70.).

Entschieden war die Partie damit aber noch nicht. Der MSV gab sich aber nicht auf. Seiffert foulte im Strafraum Pledl, der eingewechselte Alexander Esswein verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:2 (80.). Zuvor hatte der FCI bereits Glück gehabt, dass den Duisburgern ein Strafstoß verwehrt worden war. Kanuric hatte im Strafraum Marvin Knoll zu Boden gerissen (62.).

Nach dem Anschlusstreffer war die Partie wieder offen und die Ingolstädter mussten zittern. Die Großchance zum Ausgleich bot sich schließlich Hamza Anhari, der viel Platz erhielt, frei vor Marius Funk zum Abschluss kam, aber das Tor knapp verfehlte (86.). Auch die anschließende Schlussoffensive des MSV überstanden die Gäste schadlos.

FC Ingolstadt ist im Toto-Pokal gefordert

Somit blieb es beim 1:2, was für die Schanzer den zweiten Auswärtssieg der Saison bedeutete. Neben einem Unentschieden mussten sie bereits fünf Niederlagen hinnehmen. „Auswärts haben wir bislang immer unseren Rhythmus gesucht. Dieses Spiel muss jetzt der Start sein, um zukünftig bessere Auftritte in der Fremde hinzulegen“, sagte Fröde. Weiter geht es in der 3. Liga aber erst einmal mit einem Heimspiel. Nach der Länderspielpause gastiert am Samstag, 25. November (14 Uhr) Rot-Weiss Essen in Ingolstadt. Zunächst steht das Viertelfinale im bayerischen Toto-Pokal auf dem Programm. Dort sind die Schanzer am kommenden Samstag, 18. November (14 Uhr), beim Regionalligisten Türkgücü München gefordert. „Wir werden mit voller Konzentration in dieses Spiel gehen“, so Kopacz. „Das Ziel ist selbstverständlich, eine Runde weiterzukommen.“

MSV Duisburg V. Müller – Feltscher (66. Fleckstein), Mai, Knoll, Mogultay – Stierlin – Pledl, Jander (82. Anhari) – Michelbrink (61. Esswein) – Ekene (66. N. Kölle), Girth (61. R. Müller)

FC Ingolstadt 04 Funk – Deichmann (69. Paul), Malone, S. Lorenz, Seiffert (84. Guwara) – Fröde, Keidel – Kopacz (89. Llugiqi), Kanuric (84. Beleme) – Testroet, Kügel (84. Kayo)

Schiedsrichter Tom Bauer (Neuhofen) – Zuschauer 8189 – Tore 0:1 Kopacz (56.), 0:2 Fröde (70.), 1:2 Esswein (80./Foulelfmeter).