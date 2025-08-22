Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

FC Rennertshofen kämpft gegen SV Echsheim: Rückkehr zur Form dringend nötig!

Rennertshofen

Stürmische Zeiten: FC Rennertshofen empfängt den SV Echsheim

Der FC Rennertshofen steht nach einem turbulenten Saisonstart und mehreren Niederlagen unter Druck, während der kommende Gegner, der SV Echsheim, im Aufstiegsjahr vielversprechende Leistungen zeigt.
    • |
    • |
    • |
    Für Tommy Mutzbauer (hier mit David Pickard) und seinen FC Rennertshofen bleibt zu hoffen, dass sie bald eine Trendwende starten können.
    Für Tommy Mutzbauer (hier mit David Pickard) und seinen FC Rennertshofen bleibt zu hoffen, dass sie bald eine Trendwende starten können. Foto: Daniel WORSCH

    Das Saisonauftaktspiel im Sportpark Rennertshofen vor knapp drei Wochen lief gut, konnten doch die Jungs vom FCR gleich drei Punkte zu Hause behalten. Seitdem will allerdings nichts mehr so richtig gelingen. Verlor man das zweite Pflichtspiel in der Kreisliga Ost noch unglücklich gegen den TSV Rain II mit 2:3, zeigten sich die Rot-Weißen im anschließenden Pflichtspiel völlig von der Rolle.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden