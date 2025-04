FC Rennertshofen verliert erneut daheim

Beim FC Rennertshofen gab es zwar Chancenwucher, verwandelt wurde aber nur eine. Das reichte nicht gegen den SSV Alsmoos/Petersdorf. Die SpVgg Joshofen-Bergheim bleibt trotz einem Unentschieden in Gerolsbach mit sechs Punkten Vorsprung souveräner Spitzenreiter in der Kreisliga Ost.

BC Adelzhausen – TSV Burgheim 1:3: Ein kurioses Spiel sahen die rund 130 Zuschauerinnen und Zuschauer in Adelzhausen. Der BCA war die spielbestimmende Mannschaft in einer chancenarmen Partie, ging aber erst in der 73. Minute durch Lichtenstern mit 1:0 in Führung. Der Spielertrainer verwertete dabei einen Freistoß von Dominik Müller. Knapp zehn Minuten später erzielte Burgheim das 1:1. Daniel Brinduse profitierte von einem Ballverlust des BCA und tunnelte beim Tor Keeper Michael Fottner. Dieser wehrte in der 89. Minute eine Flanke zu kurz ab. Stefan Asam wollte helfen, traf aber seinen Gegenspieler. Den Elfmeter für die Gäste verwandelte Lukas Kugler sicher zum 2:1. In der Nachspielzeit machte Kugler mit seinem zweiten verwandelten Elfmeter nach einem Foulspiel von Torwart Fottner zum 3:1 alles klar (90.+5). (ull)

FC Gerolsbach – SpVgg Joshofen-Bergheim 0:0: Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der FC Gerolsbach von der SpVgg, welche somit Punkte im Kampf um den Aufstieg liegen lässt.

SC Oberbernbach – SG Münster/Holzheim 0:1: Spielerische Höhepunkte sahen die 150 Zuschauer kaum. Die beste Gelegenheit hatte Rachad Bamario, der zehn Minuten vor dem Ende einen Eckball knapp am Tor vorbeiköpfte. Bezeichnend für die Saison des SCO, das nur Augenblicke später durch die SG ausgekontert wurde. Einer der SCO-Spieler rutschte nicht raus, Münster lief mit drei Spielern auf den Torwart zu und Simon Mayr schob zum 0:1 Endstand ein. (dali)

TSV Friedberg – SV Klingsmoos 1:3: Erst in der Nachspielzeit kam der TSV zu einem Treffer, den Elias Müller nach einer Flanke von Johannes Fritsch erzielte. Es war nur noch eine Korrektur des Ergebnisses, denn die Gäste aus Klingsmoos führten da bereits mit drei Toren. Florian Lenz traf nach einer knappen halben Stunde für die Mösler, Benedikt Vollnhals und Marcel Girblinger bauten die Führung im zweiten Durchgang weiter aus. Der TSV Friedberg befindet sich auf dem vorletzten Platz, am Saisonende würde das den Abstieg bedeuten. Der SVK dagegen konnte sich gestern auf 25 Zähler verbessern und weist drei mehr auf als der Verlierer vom Sonntag. (jeb)

FC Rennertshofen – SSV Alsmoos/Petersdorf 1:2: Effektivität schlägt Chancenwucher, so könnte man die 90 Minuten in Rennertshofen zusammenfassen. Während der FC Rennertshofen ab der 15. Minute die klar spielbestimmende Mannschaft war, erzielten die Gäste mit vier Torschüssen zwei Tore und klopfen mit den drei Punkten am Relegationsplatz Zwei an. Nachdem Robin Helmschrott einen ersten Warnschuss, den Torhüter Fieger entschärfen konnte, für den SSV abgab, waren die Hausherren nach der Anfangsviertelstunde klar überlegen. Folglich begann der Chancenwucher für den FCR. Zunächst setzte Thomas Krämer nach einer scharfen Hereingabe von Denis Gieß den Ball knapp neben das Tor. Dann hatte eben jener die Führung auf dem Fuß, als er nach einem Abpraller aus 16 Metern abzog. Jedoch rechnete er nicht mit Alexander Neumair, der für den geschlagen Torhüter Julian Lippmann per Kopf auf der Linie rettete. Mitten in der ersten Drangphase des FCRs konterte der SSV eiskalt. Dabei stand Felix Mayr plötzlich vor dem Tor und hob den Ball an Fieger zum 0:1 vorbei (39.). Keine 60 Sekunden später wurde der Führungstreffer egalisiert. Durch einen schönen und gezielten Spielzug brachen die Hausherren rechts durch, die Hereingabe von Gieß drückte Tobias Kruber im Grätschen über die Linie. Noch vor der Pause hätten die rot-weißen das Spiel drehen können, nach einem Freistoß von halb rechts brachten weder Roland Heckel, noch Alexander Pahl den Ball an der vielfüßigen Abwehr vorbei ins Tor. Dasselbe Bild bot sich in Halbzeit zwei. Wieder hatten die Gäste die erste Chance, Felix Mayer verpasste den Doppelpack, nachdem er am zweiten Pfosten freigespielt wurde. Er kam allerdings einen halben Schritt zu spät und brachte den Ball nicht mehr auf das Tor. Im Anschluss war ausschließlich Rennertshofen gefährlich. Immer wieder spielte man sich gefährlich in den Strafraum, doch das Tor blieb wie vernagelt, was nicht zuletzt am starken und sicheren Torhüter Julian Lippmann lag. So vergab David Pickhard kurz hintereinander zweimal aus aussichtsreicher Position. Zunächst hielt Lippmann stark, kurz darauf verzog der Mittelfeldspieler knapp. In der 65. Minute hatten die Heimfans den Torschrei bereits auf den Lippen, der Torhüter war bereits geschlagen. Doch sein Verteidiger Oktay Yavus rettete zum zweiten Mal an diesem Tag auf der Linie. Weiterhin drückte der FCR auf das Tor, ohne Erfolg, und so schlugen die Gesetze des Fußballs einmal mehr zu. Nach einem Freistoß für die Gäste aus dem Halbfeld war Robin Helmschrott am kurzen Pfosten zur Stelle und sorgte für die erneute Führung der Gäste. In den letzten fünf Minuten rannten die FCRler an, doch spätestens am Strafraum wurden Sie gestoppt. Somit geht der FCR auch im zweiten Heimspiel 2025 als Verlierer vom Platz, während sich der SSV wichtige drei Punkte im Aufstiegsrennen sichern kann.