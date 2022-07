vor 35 Min.

FCI-Trainer Rehm: „Manchmal gehe ich auch an die Grenze des Erlaubten“

Start in die neue Saison: Trainer Rüdiger Rehm trifft mit dem FC Ingolstadt am Samstag auf die SpVgg Bayreuth.

Plus Trainer Rüdiger Rehm spricht vor dem Saisonstart des FC Ingolstadt gegen Bayreuth über den Kader, die Ziele in der 3. Liga und sein Verhalten an der Seitenlinie.

Von Benjamin Sigmund

Herr Rehm, Sie galten früher als sehr emotionaler Trainer, der auch einige Gelbe Karten kassiert hat. Sind Sie mit der Zeit ruhiger geworden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen