Frauenfußball

vor 34 Min.

Frauenfußball: SV Grasheim geht mit neuem Trainerduo in die Saison

Plus Bezirksligist SV Grasheim trifft in seinem ersten Heimspiel der Saison am Samstag auf den SV Thierhaupten.

Von Dirk Sing

Seit dem vergangenen Wochenende geht es auch im regionalen Frauenfußball-Bereich wieder im Punkte und Tore. Die klassenhöchste Mannschaft im NR-Verbreitungsgebiet stellt dabei – wie schon in den vorangegangenen Jahren – der SV Grasheim, der in der Bezirksliga Nord bereits zu den etablierten Klubs zählt.

