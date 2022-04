Frühjahrswaldlauf

Neuburger Frühjahrswaldlauf: Perfekte Bedingungen bei der „Rückkehr“

Plus Rund 340 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen bei der vom TSV Neuburg perfekt organisierten Veranstaltung voll auf ihre Kosten. Magdalena Reichhold und Martin Stier dominieren die Konkurrenz.

Von Manfred Dittenhofer

Der TSV Neuburg hatte am Karsamstag zu seinem traditionellen Frühjahrswaldlauf geladen. Diesem Ruf folgten 340 Läuferinnen und Läufer auf das TSV-Sportgelände im Englischen Garten. Nicht ganz so viele wie in den Jahren zuvor, als der Verein auch schon mal über 500 Gäste auf der Teilnehmerliste stehen hatte. Die Bambini-Gruppen waren hingegen dieses Mal so stark besetzt, dass erstmals die Mädchen und Jungen getrennt auf die Strecke geschickt wurden.

