0:1 in Halle: FC Ingolstadt mit enttäuschender Vorstellung

Bei der 0:1-Niederlage in Halle zeigt der FC Ingolstadt eine schwache Leistung und verpasst damit den vorzeitigen Klassenerhalt. „Pechvogel des Tages“ ist dabei Abwehrspieler Dominik Franke.

Nach dem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den SC Verl kassierte der FC Ingolstadt in der 3. Liga wieder einen Rückschlag. Beim Halleschen FC verlor das Team von Trainer Michael Köllner mit 0:1. Damit ist der endgültige Klassenerhalt mindestens um eine Woche vertagt.

„Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Wir hatten zu Beginn gute Möglichkeiten. Danach sind wir in Lethargie verfallen und haben nicht gut gespielt und müssen akzeptieren, dass wir verdient verloren haben“, fand Köllner nach der Partie deutliche Worte. Der FCI-Coach nahm im Vergleich zum Heimspiel gegen Verl eine Änderung in seiner Startelf vor. Für Patrick Schmidt begann Valmit Sulejmani. Beide Teams agierten nicht abwartend und suchten in der Offensive ihr Heil. Halles Dominik Steczyk (10.) zwang Ingolstadts Keeper Marius Funk zur ersten Parade. Kurz darauf verpasste Tobias Bech die Führung (13.).

Doppelchance für die Hausherren

Halle war nun das aktivere Team und brachte die Schanzer in Bedrängnis, ohne jedoch für große Gefahr zu sorgen. Die Sachsen-Anhalter konnten dann eine Doppelchance zur Führung verbuchen. Erich Berko bediente Timur Gayret, der nur knapp vorbeischoss (33.). Zudem traf Tom Zimmerschmied nur das Außennetz. Kurz vor dem Pausenpfiff zwang Lucas Halangk mit seinem Schuss Funk zu einer weiteren Parade.

Die erste Offensivaktion nach dem Wiederanpfiff gehörten den Schanzern. Verteidiger Marcel Costly machte sich auf dem Weg nach vorne. Sein Abschluss aus 18 Metern verfehlte das Gehäuse nur knapp. In der 50. Minute wurde Dominic Franke dann zum Pechvogel. Nach einer Flanke von Nico Hug lenkte der Ingolstädter den Ball unglücklich ins eigene Gehäuse. Von den Gästen folgte nach dem Rückstand zunächst keine Reaktion. Halle versuchte, die Partie vorerst zu verwalten, während den Oberbayern in der Offensiven Ideen und Lösungen fehlten.

Ingolstadts Felix Keitel prüft den gegnerischen Schlussmann

In der 75. Minute forderten die Hausherren dann einen Elfmeter: Zimmerschmied kam nach einer Grätsche von Tobias Schröck zu Fall. Doch der FCI-Verteidiger spielte dabei klar den Ball. Zehn Minuten vor dem Ende prüfte Felix Keidel mit einem Schuss von der Strafraumgrenze Halles Torwart Felix Gebhardt, der mit Not zu Ecke klären konnte. Im weiteren Verlauf kam von Ingolstadt dann nichts mehr. Marcel Costly versuchte, den schwachen Auftritt zu erklären. „Wir haben uns nach dem Verl-Spiel in der vergangenen Woche für heute sehr viel vorgenommen, sind aber dann leider schlecht in die Partie gekommen. Zu Beginn hat uns der Zugriff auf den Ball sowie die Intensität in den Zweikämpfen gefehlt. Sobald wir die Kugel hatten, war sie sofort wieder weg“, so Costly und ergänzte: „Uns hat gegen Halle einfach die Überzeugung in den einzelnen Aktionen gefehlt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir die erste Halbzeit verschlafen haben.“

FCI-Stürmer Sulejmani blickt bereits nach vorne

Sein Teamkollege Valmir Sulejmani ordnete die Partei ähnlich ein, warf aber auch den Blick nach vorne: „Aus meiner Sicht haben wir die Partie auch verdient verloren. Am Freitag erwartet uns im Audi-Sportpark ein ähnlicher Gegner: Duisburg spielt ebenfalls sehr aggressiv und ist bissig im Zweikampfverhalten. Das wird alles andere als leicht werden. Aber wenn wir an die Leistung aus der Verl-Partie anknüpfen, sind definitiv wieder drei Punkte möglich.“ Die Schanzer haben bei noch drei ausstehenden Spielen acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und können damit am Freitag gegen den MSV Duisburg den Klassenerhalt rechnerisch perfekt machen. Dafür ist jedoch eine deutliche Leistungssteigerung nötig.

Hallescher FC: Gebhardt – Halangk (69. Vollert), Nietfeld, Landgraf, Hug – Casar, Deniz – Berko (69. Se. Müller), Gayret (87. Löder), Zimmerschied (90.+4 Winkler) – Steczyk.

FC Ingolstadt 04: Funk – Costly, Nduka, Schröck, Franke – Civeja (59. Linsmayer), Keidel – Bech (59. Hawkins), Butler – Doumbouya, Sulejmani (69. P. Schmidt).

Tore: 1:0 Franke (51./Eigentor). – Schiedsrichter: Mario Hildenbrand (Tauberbischofsheim). – Zuschauer: 7736.