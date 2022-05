14 Spieler verlassen den FC Ingolstadt

Die Schanzer geben bekannt, wer den Verein am Ende der Saison verlassen und den Weg in die 3. Liga nicht mitmachen wird. Darunter sind auch einige Profis, die viele Jahre für den Verein gespielt haben.

Dass beim FC Ingolstadt nach dem Abstieg aus der 2. Liga ein Umbruch im Kader ansteht, war bereits bekannt. Nun machten die Schanzer offiziell, wer den Verein im Sommer verlassen wird. Die Liste ist mit insgesamt 14 Spielern sehr lang.

So werden die auslaufenden Kontrakte von Stefan Kutschke, Marcel Gaus, Fabijan Buntic, Jonatan Kotzke, Maximilian Beister, Marc Stendera und Robert Jendrusch nicht verlängert. Außerdem werden Thomas Keller (zum 1. FC Heidenheim), Filip Bilbija und Dennis Eckert Ayensa die Schanzer verlassen und sich anderen Vereinen anschließen.

Zurück zu ihren Heimatvereinen kehren die Leihspieler Christian Gebauer (Arminia Bielefeld), Andreas Poulsen (Borussia Mönchengladbach), Florian Pick (1. FC Heidenheim) und Dejan Stojanovic (FC Middlesbrough).

Vorstandsvorsitzender Peter Jackwerth wird in der Mitteilung des Vereins wie folgt zitiert: „Eckpfeiler unserer Mannschaft, auf dem Platz, aber auch in der Kabine und im Umfeld werden den FC Ingolstadt 04 am Ende der Saison verlassen. Viele von ihnen haben die letzten Jahre des Vereins geprägt – und für ihren Einsatz, ihre Treue und Identifikation im schwarz-roten Trikot möchten wir uns bei ihnen recht herzlich bedanken. Sie alle werden über die Spielzeit hinaus einen festen Platz in der Schanzer Familie haben.“

Karl Meier, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Ingolstadt 04, ergänzt: „Ich möchte mich an dieser Stelle auch im Namen des Aufsichtsrats des FC Ingolstadt 04 recht herzlich bei den im Sommer ausscheidenden Spielern bedanken. Zusammen haben wir eine bewegte und intensive Zeit durchlebt, Erfolge gefeiert, aber auch Enttäuschungen hinnehmen müssen. Danke für euren Einsatz und alles Gute.“

Verabschiedung vor dem letzten Heimspiel

Auch Geschäftsführer Sport und Kommunikation Dietmar Beiersdorfer kommt in der Mitteilung zu Wort: „Eine ereignisreiche und sehr emotionale Spielzeit neigt sich dem Ende entgegen. Ein Neuanfang, der nach dieser Saison erforderlich ist, bedeutet, neue Wege zu gehen und Abschied zu nehmen – auch von langjährigen, verdienten Spielern. Im Rahmen des letzten Heimspiels gegen Rostock werden wir uns – zusammen mit unseren Fans – daher würdig von den Jungs, die zur kommenden Saison nicht mehr für den FC Ingolstadt 04 auflaufen werden, verabschieden“, so Geschäftsführer Sport und Kommunikation Dietmar Beiersdorfer.

Eine offizielle Verabschiedung findet rund 15 Minuten vor Anpfiff der Partie am Samstag (13.30 Uhr) gegen Hansa Rostock im Audi Sportpark statt. Nach dem abschließenden Saisonspiel bei Hannover 96 in der Woche darauf endet die enttäuschende Spielzeit der Schanzer.

Keinen Umbruch wird es hingegen bekanntlich in der sportlichen Führung geben. Sowohl Trainer Rüdiger Rehm als auch Sportdirektor Malte Metzelder werden beim FC Ingolstadt bleiben, sollen den Umbruch gestalten und am Ziel Wiederaufstieg arbeiten. (nr)