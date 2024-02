14 Teams fordern in Neuburg den Titelverteidiger

Am Samstag findet das Fußballhallenturnier der Neuburger Behörden und Firmen statt. Das Bürgerhaus Ostend zählt erneut zu den Favoriten.

Am Samstag wird in Neuburg an der Donau wieder Fußball gespielt. In der Mehrfachturnhalle im Osten der Stadt findet das traditionelle Fußballhallenturnier der ansässigen Behörden und Firmen statt. Das Turnier beginnt um 9 Uhr, das Finale ist für 17 Uhr geplant.

Im vergangenen Jahr durften die Fußballer des Bürgerhauses Ostend den großen Wanderpokal in die Luft stemmen. Um diesen zu verteidigen, müssen in diesem Jahr 14 Konkurrenten hinter sich gelassen werden. Den ersten Schritt zur möglichen Titelverteidigung kann das Bürgerhaus hierbei bereits im Eröffnungsspiel gegen die Sparkasse machen.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling wird insgesamt 15 Teams willkommen heißen. Neben den Behördenmannschaften der kommunalen Verwaltung, der Bundeswehr und der Justiz sind auch die verschiedenen Produktionsfirmen für Autositze, Milchprodukte, Steinwolle, Chemie und Industrieverpackung auf dem Parkett zu sehen. Die Sparkasse und VR-Bank vertreten den Bankensektor, die Landwirtschaft ist mit dem Maschinenring vor Ort, das Café Corso repräsentiert die Neuburger Gastronomie und das Bürgerhaus mit zwei Mannschaften als soziale Einrichtung komplettiert das Teilnehmerfeld.

Gespielt wird in drei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften. Neben den jeweiligen Gruppensiegern und Zweitplatzierten qualifizieren sich auch die beiden besten Gruppendritten für das anschließende Viertelfinale (ab 15.20 Uhr). Um 17 Uhr werden die Unparteiischen der Schiedsrichtergruppe Neuburg schließlich das Finale anpfeifen, ehe das Stadtoberhaupt gegen 18 Uhr die Siegerehrung durchführen wird. Zu den Favoriten zählen mit Sicherheit auch in diesem Jahr die letztjährig bestplatzierten Mannschaften des Bürgerhauses, der Milchwerke sowie der Luftwaffe. Der Eintritt ist kostenlos.

Gruppen

Gruppe A Bürgerhaus Ostend I, Sparkasse Neuburg-Rain, Rockwool Operations, JVA Neuburg-Herrenwörth, FormiChem

Gruppe B Neuburger Milchwerke, Takt. Luftwaffengeschwader 74, Bürgerhaus Ostend II, Magna Seating, Tricor Packaging

Gruppe C Maschinenring Neuburg, Café Corso & Friends, Stadtverwaltung Neuburg, Sonax/Hoffmann Gruppe, VR-Bank Neuburg-Rain