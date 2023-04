3:1 gegen Verl: Der FC Ingolstadt ist dem Klassenerhalt ganz nahe

Nach zuvor zwei Niederlagen kommt Fußball-Drittligist FC Ingolstadt am Samstag gegen den SC Verl zu einem 3:1-Heimsieg. Dabei erzielt ein Akteur der Schanzer seinen ersten Profi-Treffer. Was Trainer Michael Köllner zum Auftritt seines Teams sagt.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge fuhr der FC Ingolstadt in der 3. Liga am Samstag wieder einen Sieg ein. Gegen den bereits gesicherten SC Verl gewannen die Schanzer mit 3:1. Damit ist der Klassenerhalt nahezu gesichert. „Es ist schön, dass wir der FCI-Familie diesen Sieg schenken konnten“, freute sich Trainer Michael Köllner über den ersten Heimsieg der Oberbayern seit November 2022.

Der FC Ingolstadt hatte dieses Heimspiel unter das Motto seiner Nachhaltigkeits- und Sozialkampagne „Schanzengeber“ gestellt. Rund um den heimischen Audi-Sportpark fanden verschiedene Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung statt. Für den Aktionsspieltag wich der etatmäßige Trikotsponsor von der Brust. In Diversity-Farben prangte dafür der Schriftzug „Schanzengeber“ auf der Brust sowie das Logo des Südtribünen e. V. auf den Ärmeln.

Keinen Änderungsbedarf bei der Startelf

Köllner sah bei seiner Startelf keinen Änderungsbedarf. Die Schanzer begannen die Partie mit viel Druck und gingen bereits nach sieben Minuten in Führung. Marcel Costly schickte Patrick Schmidt, der Verls Torwart Tim Wiesner ausspielte. Doch Daniel Mikic konnte auf der Linie noch klären. Nachdem der Ball wieder bei Schmidt landete, foulte ihn Joel Grodowski, sodass Schiedsrichter Marc Phillip Eckermann auf den Punkt zeigte. Den Elfmeter verwandelte Tobias Bech.

Zehn Minuten später erhöhten die Hausherren sogar. Zuerst klärte Verls Keeper Wiesner Bechs Schuss aus 16 Metern zur Ecke. Bei dieser konnte Wiesner den Kopfball von Civeja nur kurz klären. Per Nachschuss stellte Civeja schließlich auf 2:0 – es war zugleich sein erstes Profi-Tor. „Wenn du früh in Führung gehst, dann beflügelt das natürlich“, ordnete Ingolstadts Stürmer Patrick Schmidt den Spielbeginn ein. Danach dümpelte das Match vor sich hin. Der FCI kontrollierte das Geschehen, ohne zunächst offensive Bemühungen zu unternehmen. In der 36. Minute holte Bech die Partie wieder aus dem Schlaf, nachdem er aus 16 Metern an die Latte schoss. Kurz vor der Pause nutzte Schmidt einen Patzer von Verl-Torwart Wiesner nicht. Sein Schussversuch hatte zu wenig Druck.

Ingolstadts Trainer Michael Köllner ist zufrieden

Cheftrainer Michael Köllner war bis dato zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe. „Wir wussten, das wir im Spiel zu 100 Prozent präsent sein müssen. Das hat die Mannschaft von Anfang an gut umgesetzt“, so Köllner, merkte aber kritisch an: „ Wir hätten mit einer höheren Führung in die Pause gehen müssen. Es hätte 4:1 zur Halbzeit stehen können.“

Nach dem Wiederanpfiff gehörte Verls Nico Ochojski die erste Aktion. Seinen Schuss konnte FCI-Keeper Marius Funk zur Ecke klären (46.). Nun glich die Begegnung wieder der ersten Halbzeit. Lange passiert wenig bis nichts auf dem Rasen, ehe Verl sich im Spiel zurückmeldete. Nach einem Einwurf landete ein Klärungskopfball bei den Gästen, die den Ball wieder „scharf“ machten. Die Schanzer Defensive konnte die Aktion nicht klären, sodass Yari Otto aus kurzer Distanz verkürzte (70.).

Ingolstadt blieb jedoch dran und ließ kurz darauf eine Großchance liegen: Schmidt lupfte aus 16 Metern auf’s Tor. Nach Wiesners Klärungstat schoss Bech aus einem (!) Meter an den Außenpfosten. Verl versuchte, nochmals Druck auszuüben. Doch zwingende Aktionen gelangen nicht. Acht Minuten vor dem Abpfiff sorgte Patrick Schmidt per Handelfmeter für die Entscheidung.

FC Ingolstadt 04: Funk – Costly, Nduka, Schröck (75. Brackelmann), Franke – Civeja, Keidel - Bech (90. Linsmayer), Butler – Doumbouya (75. Sulejmani), P. Schmidt (90. Krupa).

SC Verl: Wiesner – Knost (38. Ochojski), Paetow, Mikic (46. Pernot), Stöcker – N. Sessa, Baack (53. Sapina), Corboz – Wolfram (65. Probst), Otto, Grodowski (53. Tugbenyo).

Tore: 1:0 Bech (6./Foulelfmeter), 2:0 Civeja (17.), 2:1 Otto (70.), 3:1 P. Schmidt (82./Handelfmeter). – Schiedsrichter: Marc-Philip Eckermann (Waiblingen). – Zuschauer: 7503.