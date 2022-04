Eine kleine Hoffnung beim TSV Ober-/Unterhausen ist noch da

Plus Der TSV Ober-/Unterhausen empfängt in der A-Klasse Neuburg den SC Feldkirchen und braucht dringend Punkte im Abstiegskampf.

Lange Zeit konnte sich der TSV Ober-/Unterhausen im vergangenen Spiel gegen Aufstiegsaspiranten FC Zell/Bruck gut verkaufen, ehe eine schwache Schlussphase dem TSV ein ernüchterndes Ende bereitete. 0:3 hieß es letztlich, wobei Trainer Karl-Heinz Schmid die Niederlage nicht mit einer schlechten Defensivleistung begründet.