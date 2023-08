Fußball-A-Klasse Neuburg

A-Klasse Neuburg: Der Coach lässt sein Team jubeln

Plus Absteiger SV Wagenhofen feiert in der A-Klasse Neuburg im Derby gegen den SV Sinning einen 4:3-Erfolg. Dabei hätte das Rutkowski-Team beinahe einen deutlichen Vorsprung verspielt. Auch der SV Straß gewinnt.

Einen erfolgreichen Start in die A-Klassen-Saison 2023/2024 legten die beiden Absteiger SV Wagenhofen und SV Straß hin. Auch Mitfavorit SV Bertoldsheim holte zum Auftakt in Bayerdilling gleich einen „Dreier“.

TSG Untermaxfeld II – BSV Neuburg 0:3: Einen souveränen Sieg für der BSV Neuburg in Untermaxfeld ein. Dabei stellte Lukasz Bar mit seinem Doppelpack die Weichen bereits frühzeitig auf Sieg (10./17.). Im Anschluss verwalteten die Gäste die Führung sicher, verpassten es jedoch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte, für die endgültige Entscheidung zu sorgen. Als dann Flamur Ajeti in der 50. Minute das dritte Tor erzielte, war der Deckel auf diesem „Dreier“ endgültig drauf. (AZ)

SV Wagenhofen – SV Sinning 4:3: In einem spannenden Lokalderby behielten die Gastgeber am Ende knapp die Oberhand. So eng sah es am Anfang gar nicht aus, denn Wagenhofen ging durch einen Doppelschlag von Konstantin Pallmann früh mit 2:0 in Führung (6./15.). Die Gäste waren trotzdem präsent und hatten Pech mit einem Lattentreffer durch Alexander Tyebo (10.) sowie mit einen weiteren Schuss von Florian Pinter , der vom Innenpfosten zurück ins Feld sprang (14.). Anschließend verflachte das Spiel aufgrund der hohen Temperaturen und bis zur Pause passierte wenig.

Einen Traumstart in die zweite Hälfte legte wieder der SVW hin. Co-Trainer Sebastian Neff sorgte in der 46. Minute mit seinem Treffer zum 3:0 für die vermeintliche Vorentscheidung. Doch es kam völlig anders. Innerhalb von sechs Minuten kamen die Sinninger durch drei Treffer zum zwischenzeitlichen 3:3. Die Tore erzielten Andreas Reichherzer, Pascal Wiesner und Maximilian Jackel (65./69./71.). Als das Spiel wieder völlig offen war, sorgte SVW-Coach Sebastian Rutkowski in der hitzigen Schlussphase mit seinem Flachschuss zum umjubelten 4:3-Siegtreffer (83.). (hugo)

