Fußball-A-Klasse Neuburg

vor 21 Min.

A-Klasse Neuburg: Der FC Illdorf lässt sich nicht beirren

Plus Während in der A-Klasse Neuburg der SV Bertoldsheim kampflos zu drei Punkten kommt, da der VfR Neuburg II kein Team stellen kann, feiert die Gerbl-Truppe einen 3:1-Sieg.

Artikel anhören Shape

Für Unverständnis und Kopfschütteln hat die Spielabsage des VfR Neuburg II in der A-Klasse Neuburg am Samstag in Bertoldsheim nicht nur im Lager des FC Illdorf gesorgt. Das Gerbl-Team ließ sich davon jedoch nicht beirren und besiegte den SV Weichering mit 3:1. Damit reicht dem FCI nun am letzten Spieltag bereits ein Zähler zur Meisterschaft. Zu Gast sind die Illdorfer dann ausgerechnet beim VfR Neuburg II.

SV Sinning – BSV Neuburg 1:1: In einem hitzigen Spiel trennten sich der SV Sinning und BSV Neuburg letztlich mit einem 1:1-Unentschieden. Die stark ersatzgeschwächte Reichherzer-Elf ging durch einen direkten Freistoß aus rund 20 Metern von Christian Kölbl verdient in Führung (33.). Danach verflachte die Partie. Etwas überraschend, aber nicht unverdient kam dann der BSV Neuburg nach Wiederanpfiff zum Ausgleich. Nach einer Flanke auf den langen Pfosten stand Willi Keller völlig alleine und erzielte aus spitzem Winkel in der 54. Minute das 1:1.

Danach wurde es aus unerklärlichen Gründen hitzig. Der gut leitende Schiedsrichter Heinz Raab behielt aber stets den Überblick und erteilte den BSV-lern Armando Ametovic eine Zehn-Minuten Zeitstrafe (68.) sowie Markus Vilcu die gelb-rote Karte (90.). In der Schlussphase hätte Florian Pinter seine Führung in der Torjägerliste noch ausbauen können. Einmal fehlte ihm aber das nötige Quäntchen Glück und das andere Mal rettete die Querlatte für den geschlagenen Johannes Harsch. (thr)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen