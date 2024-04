A-Klasse Neuburg: Der SV Straß feiert ein Schützenfest

Plus Im Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg fertigt der SV Straß den SV Weichering mit 7:2 ab. Dabei erzielt Jannik Rechner in den ersten acht Minuten einen Hattrick. Auch Spitzenreiter SV Bertoldsheim und Verfolger BSV Neuburg triumphieren.

Mit einem 7:2-Kantersieg gegen den SV Weichering sendete der SV Straß ein deutliches Ausrufezeichen im Aufstiegskampf der A-Klasse Neuburg – auch in Richtung des Spitzenreiters SVB.