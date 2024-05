A-Klasse Neuburg: Der SV Straß sichert sich sein „Endspiel“

Plus In der A-Klasse Neuburg gewinnt der SV Straß beim SV Wagenhofen mit 4:2 und kann sich dadurch wieder Hoffnungen auf Platz zwei machen. Im Tabellenkeller setzt der TSV Ober-/Unterhausen ein Ausrufezeichen.

Weiter im Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz in der A-Klasse Neuburg bleibt der SV Straß nach dem 4:2-Erfolg beim SV Wagenhofen. Einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt hat hingegen der TSV Ober-/Unterhausen mit dem 7:0-Kantersieg bei der SG Holzheim/ Münster gemacht.