Fußball-A-Klasse Neuburg

vor 35 Min.

A-Klasse Neuburg: Der Zweikampf um Platz zwei

Plus Nach dem 5:0-Sieg im direkten Duell mit dem BSV Neuburg hat der SV Straß im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz in der A-Klasse Neuburg alle Trümpfe in der Hand. Warum Spielertrainer Marco Friedl dennoch den Mahner gibt.

Von Max Neff

In der A-Klasse Neuburg sind vor dem letzten Spieltag bereits zwei von drei Entscheidungen gefallen. Während der SV Bertoldsheim als Meister künftig in der Kreisklasse Neuburg auflaufen wird, muss die TSG Untermaxfeld II den bitteren Gang in die B-Klasse antreten. Offen ist dagegen noch, welches Team in die Aufstiegs-Relegation gehen wird. Die besten Karten hat zweifelsohne der SV Straß nach dem 5:0-Erfolg am vergangenen Wochenende im direkten Duell mit dem BSV Neuburg in der Hand. Während es der SVS (56 Punkte) am Samstag (15.30 Uhr) mit dem BSV Berg im Gau II zu tun bekommt, muss der BSV Neuburg im Derby beim VfR Neuburg II ran.

Die Neuburger Rundschau nimmt nachfolgend die beiden Relegations-Kandidaten nochmals unter die Lupe:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

