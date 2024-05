Fußball-A-Klasse Neuburg

vor 58 Min.

A-Klasse Neuburg: Die „rote Laterne“ brennt wieder im Moos

Plus In der A-Klasse Neuburg rutscht die TSG Untermaxfeld II nach der 1:7-Pleite beim SV Sinning wieder auf den letzten Tabellenplatz. Der BSV Neuburg feiert in Weichering den zwölften Sieg hintereinander.

In der A-Klasse Neuburg hat der TSV Ober-/Unterhausen durch einen 1:0-Sieg gegen den SV Bayerdilling die „rote Laterne“ wieder an die TSG Untermaxfeld II abgegeben.

SV Sinning – TSG Untermaxfeld II 7:1: Zu einem souveränen Heimsieg kam der SVS gegen schwache Gäste aus Untermaxfeld . Dabei dominierten die Sinninger das Geschehen nach Belieben. Den Torreigen eröffnete Maurizio Cuffaro-Piscitello nach einem schönen Steilpass durch die Untermaxfelder Abwehr. Er spielte seine Schnelligkeit aus und erzielte überlegt das 1:0. Völlig überraschend glichen die Untermaxfelder dann in der 32. Minute aus. Nach einem fatalen Abspielfehler eines Sinningers probierte es Kilian Breu mit einem Schuss aus 35 Metern und traf gegen den weit aufgerückten Niklas Lindberg ins leere Gehäuse. Der SVS ließ sich aber nicht irritieren und spielte munter weiter. Mit einem Doppelpack in der 36. und 38. Minute stellten erneut Cuffaro-Piscitello und Andreas Reichherzer den 3:1-Halbzeitstand her. Die weiteren Tore erzielten Almir Ljuca (47./Foulelfmeter), Andreas Reichherzer (56.) mit einem Schuss unter die Querlatte, Alexander Tyebo (76./ Foulelfmeter) und wiederum Cuffaro-Piscitello (85.). (thr)

SV Wagenhofen – FC Staudheim 1:0: Mit einem späten Treffer gelang dem SV Wagenhofen ein knapper, jedoch verdienter Heimsieg. Den Gastgebern gelang es während des gesamten Spiels nur schwer, ihre optische Feldüberlegenheit in zwingende Torchancen umzumünzen. Die erste richtig gute Möglichkeit zur Führung hatte Max Neff mit einem Schuss, den Gästekeeper Kevin Maschke jedoch parieren konnte (17.). Nur kurz darauf verpasste Philipp Wallesch mit seinem Flachschuss, der knapp am linken Pfosten vorbeiging, das 1:0. Ansonsten blieb es eine zähe Partie, die nur wenige Höhepunkte hatte. Mitte der zweiten Hälfte erarbeitete sich der SVW eine Großchance. Jedoch gelang zuerst Fabian Neff und im Nachschuss Emil Bekjiri nicht der erlösende Treffer. Ausgerechnet ein Eigentor führte dann zur spielentscheidenden Szene: Max Neff setzte auf der rechten Seite zu einem Sololauf an und seine Hereingabe verwandelte ein Abwehrspieler der Gäste zum 1:0 für den SVW , was zugleich den Endstand bedeutete (81.). (hugo)

SV Weichering – BSV Neuburg 1:3: In einer sehr hitzigen Partie konnten die Gäste ihre Serie von mittlerweile zwölf Siegen in Folge weiter ausbauen und entführten die Punkte aus Weichering . Dabei hatte es für die Platzherren vielversprechend begonnen. Bereits in der achten Minute flog der Ball nach einer Ecke von Mathias Weber an Freund und Feind vorbei durch den Sechzehner und Kapitän Alexander Babic markierte die frühe Führung aus kurzer Distanz. Nur fünf Zeigerumdrehungen später gelang Flamur Ajeti aus abseitsverdächtiger Position der Ausgleich. Kurz darauf bot sich den Gastgebern eine Großchance zur erneuten Führung: Nach tollem Steckpass von Philipp König hatte Weber freie Bahn, aber sein Heber ging über den Kasten. Kurz vor dem Pausentee dann die kalte Dusche für die Weicheringer: Nach einem eher harmlosen Flugball lenkte Stefan Vogelsang den Ball ins eigene Netz.

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag: Zunächst verweigerte der Referee den Platzherren einen möglichen Elfmeter nach einem Zweikampf im Strafraum. Quasi im Gegenzug erzielte Lukasz Bar das 3:1 für den BSV (51.). Die große Gelegenheit zum Anschlusstreffer vergab Torjäger Xhemajl Halili, als er nach schönem Zuspiel von Coach Weber am glänzend reagierenden Gästetormann Tim Spendlinger scheiterte. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Hassan Butt konnten die Platzherren das Blatt nicht mehr wenden. (lupo)

