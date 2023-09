Fußball-A-Klasse Neuburg

A-Klasse Neuburg: Die „weiße Weste“ des SV Bertoldsheim hat Bestand

Plus Der Spitzenreiter der A-Klasse Neuburg, SV Bertoldsheim, löst seine Pflichtaufgabe beim BSV Berg im Gau II letztlich souverän. Aufsteiger SC Feldkirchen feiert beim SV Sinning einen überraschenden 3:2-Sieg.

Der Spitzenreiter der A-Klasse Neuburg, SV Bertoldsheim, hat seine weiße Weste erfolgreich verteidigt. Auch die beiden Absteiger SV Wagenhofen und SV Straß gewannen ihre Partien, während Schlusslicht TSV Ober-/Unterhausen weiterhin auf sein erstes Erfolgserlebnis warten muss.

SV Wagenhofen – BSV Neuburg 2:1 (1:1): Dem SV Wagenhofen gelang ein Traumstart, denn bereits nach fünf Minuten stand es durch einen Flachschuss von Max Neff 1:0. Mit zunehmender Spieldauer kam der BSV jedoch besser ins Match. Dessen bester Akteur an diesem Tag, Lukasz Bar , gelang in der 20. Minute der Ausgleichstreffer. Auch im Anschluss erspielten sich die Gäste bis zur Pause ein leichtes spielerisches Übergewicht. Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber wieder besser ins Spiel, jedoch vergaben sie mehrere Chancen und konnten sich für ihren Aufwand nicht belohnen. Die beste Gelegenheit zum Führungstreffer für die Gäste in der zweiten Hälfte vergab Lukasz Bar , als er alleinstehend vor dem Kasten drüber lupfte (56.). Der kurz zuvor eingewechselte Youngster Moritz Häckl erzielte dann mit einem satten Schuss aus kurzer Entfernung das erlösende 2:1 für den SVW (82.). Fast wäre Häckl zwei Minuten später noch ein weiterer Treffer gelungen. Doch der Gästekeeper konnte parieren. Am Ende war es ein knapper, aber aufgrund der zweiten Hälfte verdienter Sieg, bei dem Gästecoach Willi Keller in der Nachspielzeit noch die Rote Karte wegen Foulspiels kassierte. (hugo)

SV Sinning – SC Feldkirchen 2:3: Bereits in den ersten zehn Minuten legten die starken Gäste aus Feldkirchen den Grundstein für einen überraschenden Auswärtssieg. In der fünften Minute erzielte der überragende Felix Meder mit einem schönen Schuss aus 20 Metern in den Winkel das 1:0. Nur kurze Zeit später gab es nach einem Missverständnis zwischen Verteidigung und Torwart Elfmeter für Feldkirchen . Maurizio Cuffaro-Piscitello blieb nichts anderes übrig, als den Feldkirchener Stürmer mit einem Foul zu stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Oliver Pallmann sicher zum 2:0. Danach kam Sinning etwas besser ins Spiel. Zunächst scheiterte Andreas Reichherzer noch am Querbalken, ehe er es in der 26. Minute besser machte und den Anschlusstreffer erzielte. Doch wer dachte, dass jetzt das Aufbäumen des SVS beginnen würde, sah sich getäuscht. Im Gegenteil: Immer wieder tauchte Feldkirchen nach Kontern gefährlich vor dem Sinninger Kasten auf. Den besseren Start in Hälfte zwei erwischte dann allerdings die Heimelf : Florian Pinter erzielte aus kurzer Distanz in der 51. Minute den 2:3-Anschlusstreffer. Der Rest dieser Partie verlief dann ziemlich ausgeglichen, sodass der Sieg für Feldkirchen absolut in Ordnung geht. (thr)

SV Straß – SV Bayerdilling 4:0: Der SV Straß eröffnete diese Begegnung mit dem 1:0 in der neunten Minute durch Bright Aikhionbare. Bayerdilling gestaltete das Geschehen allerdings sehr ausgeglichen. In der 21. Minute fiel dennoch das 2:0 für die Hausherren durch Julien Pawlak , der einen Querpass von Bright Aikhionbare über die Linie drückte. Die Gäste waren weiterhin bemüht. Doch wieder waren es die Straßer, die das nächste Tor erzielten. Dieses Mal war es Jannik Rechner , der eine Flanke von Rafael Bochenek per Kopf ins lange Eck verlängerte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff folgte dann sogar das 4:0 für die Grünhemden: Bright Aikhionbare setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und ließ dem Torhüter des SVB mit einem Flachschuss keine Chance. In der zweiten Halbzeit war dann die Luft raus. Die Fehlpassquote stieg extrem an und die Partie wurde sehr zerfahren. Die Gäste hatten dennoch eine Großchance: Der Ball landete allerdings an der Querlatte, die später auch noch auf der anderen Seite einen Treffer verhinderte. (db)

TSV Ober-/Unterhausen – SV Weichering 2:6: Der TSV Ober-/ Unterhausen muss weiter auf die ersten Punkte in der noch jungen Saison warten. Gegen Weichering stimmte allerdings die Einstellung. Man spielte bissig und hielt lange dagegen. Die Gäste agierten reifer und nutzten ihre Chancen. So lagen sie zur Halbzeit durch die Tore von Mathias Weber und Matthias Iwanow bereits mit 2:0 in Front. Nach dem Wiederbeginn verkürzte Martin Grossmann zunächst für die Heimelf . Doch erneut Iwanow stellte kurz darauf den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Als Manuel Sigl durch einen Elfmeter in der 62. Minute auf 2:3 stellte, keimte noch einmal Hoffnung bei den Hausherren auf. Doch wieder war Iwanow zur Stelle und machte aus Weicheringer Sicht mit seinem Elfmeter-Tor den Deckel drauf. In der Schlussphase trafen noch Stefan Vogelsang und Andreas Krammer für die Gäste zum 2:6-Endstand. (tsv)

BSV Berg im Gau II - SV Bertoldsheim 0:3: Der Spitzenreiter aus Bertoldsheim gab sich beim Auswärtsspiel bei der Zweit-Vertretung des BSV Berg im Gau keine Blöße und gewann souverän mit 3:0. Bis zur Halbzeit hielt der Gastgeber gut dagegen. Doch in Hälfte zwei setzte sich die Klasse des SVB durch. Die Tore erzielten dabei Maximilian Hanel , Andreas Mueller und Luca Weigl . (AZ)

SG Holzheim Münster - TSG Untermaxfeld II 1:0: Die Heimelf fuhr einen wichtigen Dreier ein und löst sich somit vorerst aus dem Tabellenkeller. In einer umkämpften und spannenden Partie stand es lange 0:0, ehe Patrick Hammerl in der 61. Minute das 1:0 für seine Farben gelang. (AZ)

FC Staudheim - VfR Neuburg 2:2: Die Bezirksliga-Reserve des VfR Neuburg kam auswärts beim FC Staudheim nicht über eine Punkteteilung hinaus. Das Geschehen spielte sich weitgehend im Mittelfeld ab. Dennoch hatten die Neuburger etwas mehr Spielanteile. Durch Justin Fink konnte man nach einer Ecke das frühe 1:0 erzielen (15.). Doch Daniel Zinsmeister egalisierte die Führung mit dem Pausenpfiff (45.).

In Hälfte zwei gingen die Lila-Weißen durch Nils Boßlet (72.) erneut in Führung. Aber nur wenige Zeigerumdrehungen später bescherte ein Elfmeter der Heimelf den Ausgleich. Am Ende geht das Remis in Ordnung. (AZ)

