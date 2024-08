A-Klasse Neuburg: Favoriten-Treffen gleich zum Auftakt

Auch für die Kicker in der A-Klasse Neuburg ist die „Knochenmühle“ Saisonvorbereitung mit ihren schier unendlichen Ausdauerläufen und Testspielen (endlich) vorbei. An diesem Wochenende geht es zum ersten Mal in der Spielzeit 2024/25 um Punkte. Für den BSV Neuburg und SV Wagenhofen geht es dabei gleich in die „Vollen“, schließlich treffen die beiden Aufstiegsfavoriten gleich am ersten Spieltag (Sonntag, 14 Uhr) im direkten Duell aufeinander.

