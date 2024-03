A-Klasse Neuburg: Hautmann schockt den SV Straß

Plus Durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit muss sich A-Klassist SV Straß beim VfR Neuburg II mit einem 3:3-Remis begnügen. Der SV Wagenhofen gewinnt das Derby beim SV Sinning mit 1:0.

Durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit musste sich A-Klassist SV Straß beim VfR Neuburg II mit einem 3:3-Remis zufriedengeben. Der SV Wagenhofen siegte im Derby beim SV Sinning knapp mit 1:0. Auch Spitzenreiter SV Bertoldsheim löste seine Aufgabe bei der SG Holzheim/ Münster erfolgreich.

Nach dem Wiederbeginn setzten die Gäste noch mehr auf Offensive, brachte aber letztlich nichts Zählbares zustande. Den Deckel auf dieses Spiel hätte beinahe Nazari Safiullah in der 65. Minute draufgemacht, als er nach einer Ecke mit seinem Kopfball nur den Pfosten traf. In der Folgezeit war es nur noch viel Kampf. Der Sieg des SC Feldkirchen war jedoch auf alle Fälle verdient. (scf)