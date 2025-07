A-Klasse Neuburg: SV Wagenhofen ist weiter auf Verfolgungsjagd

Fußball-A-Klassist SV Wagenhofen ist am vergangenen Wochenende mit einem 3:0-Sieg gegen den SV Grasheim in die zweite Saisonhälfte gestartet. Nach einer bereits gelungenen Vorbereitung, in welcher vier Siege und zwei Unentschieden zu Buche standen, gelang somit auch der Punktspiel-Auftakt. Dementsprechend zufrieden zeigt sich Trainer Sebastian Rutkowski mit der Leistung seiner Mannschaft: „Die Ergebnisse haben in der Vorbereitung gestimmt und wir konnten uns mit den zahlreichen Toren Selbstvertrauen holen.

