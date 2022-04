Auch Ober-/Unterhausen kann Zell/Bruck nicht stoppen

Plus Der Tabellenzweite ist nach dem mühevollen 3:0-Erfolg gegen den TSV Ober-/Unterhausen nun seit 14 Spielen ungeschlagen. Der SV Grasheim siegt souverän, Sinning gelingt gegen Waidhofen ein überraschender 4:2-Sieg.

Der SV Grasheim ist in der A-Klasse Neuburg weiter nicht zu stoppen. Beim SC Feldkirchen setzte sich der Spitzenreiter mit 3:0 durch. Ebenfalls ungefährdet gewann der Tabellenzweite FC Zell/Bruck sein Spiel.