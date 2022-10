BSV Neuburg und FC Illdorf rücken heran

Plus Die beiden Verfolger feiern deutliche Siege und verkürzen den Rückstand auf den spielfreien Tabellenführer SV Bertoldsheim. Auch SV Sinning und SV Weichering holen drei Punkte.

