Fußball-A-Klasse Neuburg

Der Blick beim VfR Neuburg II geht nach oben

hat eine großen Anteil am Aufschwung des VfR Neuburg II: der erst 18-jährige Nikolai Krzyzanowski (vorne, hier mit Niklas Precht).

Plus Nach einem holprigen Saisonstart geht es beim VfR Neuburg II aufwärts. Am Sonntag steht die Partie beim FC Illdorf an.

Trotz dem unscheinbaren neunten Platz, den der VfR Neuburg II derzeit belegt, ist die Mannschaft von Spielertrainer Adijan Kadic momentan eines der heißesten Teams der A-Klasse Neuburg. 13 von 15 möglichen Punkte konnte die Mannschaft aus den vergangenen fünf Spielen mitnehmen – so viele wie kein anderes Team der Liga! Den emotionalen Höhepunkt fand diese Serie mit Sicherheit am vergangenen Wochenende, als man den Spitzenreiter SV Bertoldsheim in einem umkämpften Match mit 4:3 bezwingen konnte.

