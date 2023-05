Der FC Illdorf hat in der A-Klasse Neuburg alle Trümpfe in der Hand

Plus Während die Gerbl-Truppe als Spitzenreiter der A-Klasse Neuburg ihre „Pflichtaufgabe“ gegen Holzheim/Münster erfolgreich löst, muss sich der SV Bertoldsheim daheim der DJK Brunnen mit 2:3 geschlagen geben.

Das Aufstiegsrennen in der A-Klasse Neuburg spitzt sich weiter zu. Während der FC Illdorf weiter in Richtung Kreisklasse steuert, musste sich der SV Bertoldsheim daheim der DJK Brunnen geschlagen geben. Einen knappen Sieg fuhr der BSV Neuburg beim BSV Berg im Gau II ein.

Nach 25 Minuten ergab sich dann die erste Möglichkeit für die Gäste, aber SVB-Torwart Tobias Behlau klärte zur Ecke. Auch nach einem Freistoß kurz darauf war er zur Stelle. Jetzt war Untermaxfeld im Spiel und hatte den nächsten Abschluss knapp über den Kasten. Erst nach einer guten halben Stunde erfolgte dann wieder ein Angriff der Heimelf. Aber der Gästetorwart hielt einen Schuss von Christoph Gietl.