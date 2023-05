Fußball-A-Klasse Neuburg

Der SV Bertoldsheim braucht Schützenhilfe

Plus A-Klasse Neuburg: Der SVB bestreitet gegen den VfR Neuburg II sein letztes Saisonspiel. Um noch Meister werden zu können, braucht es einen Patzer des FC Illdorf.

Der Meisterschaftskampf in der A-Klasse Neuburg neigt sich dem Ende zu und bleibt weiterhin spannend. Nachdem der SV Bertoldsheim nach zuvor zwei Niederlagen am vergangenen Spieltag einen deutlichen 5:0-Sieg beim SV Weichering einfuhr, steht die Mannschaft von Trainer Markus Schiele weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz.

Schiele ist erleichtert über den Sieg. „Nach zuvor zwei Niederlagen mussten wir gewinnen. Am Anfang war es noch ausgeglichen, doch dann sind wir in das Spiel gekommen und haben verdient gewonnen. Für mich war es auch wichtig, dass wir unser Torverhältnis aufgebessert haben.“ Dennoch bleibt der FC Illdorf mit ebenfalls 46 Punkten am Drücker und hat noch ein Spiel mehr als der SV Bertoldsheim. Auch deshalb muss gegen den nächsten Gegner, die Zweitvertretung des VfR Neuburg (Samstag, 15.30 Uhr), gepunktet werden. „Wir müssen gewinnen, nicht nur für den direkten Aufstieg, sondern auch, um den zweiten Tabellenplatz zu sichern. Im Hinspiel haben wir verloren und allgemein sind zweite Mannschaften schwer einzuschätzen.“

