Der SV Bertoldsheim zieht in der A-Klasse Neuburg davon

Plus Während der Tabellenführer beim VfR Neuburg II einen souveränen 5:0-Sieg feiert, muss sich Verfolger SV Straß daheim dem BSV Neuburg mit 2:3 geschlagen geben. Knapper Erfolg für SV Wagenhofen.

