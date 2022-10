Ein Fallrückzieher als „Sahnehäubchen“

Plus Die Zweite des VfR Neuburg feiert beim SV Weichering einen 6:1-Erfolg. Dabei erzieltein Youngster das „Tor des Tages“. SV Bertoldsheim und BSV Neuburg halten sich schadlos.

Durch einen 2:0-Erfolg bei der DJK Brunnen verteidigte der SV Bertoldsheim seine Spitzenposition in der A-Klasse Neuburg. Verfolger BSV Neuburg kam ebenfalls zu einem souveränen 3:0-Erfolg gegen den BSV Berg im Gau II. Unter die Räder kam hingegen der SV Weichering daheim gegen den VfR Neuburg II.