Fußball-A-Klasse Neuburg

vor 41 Min.

FC Illdorf: Als "eingeschweißter Haufen“ zur Meisterschaft

Es ist geschafft: Der FC Illdorf kehrt nach 2018 wieder in die Kreisklasse Neuburg zurück. Kein Wunder, dass Spieler, Verantwortliche und Anhänger nach dem Schlusspfiff in der Sparkassen-Arena ordentlich feierten. Foto: Dirk Sing

Plus Durch einen 2:0-Erfolg beim VfR Neuburg II macht der FC Illdorf die Meisterschaft in der A-Klasse Neuburg perfekt. Was Spielertrainer Alexander Gerbl nach dem Schlusspfiff über seine Mannschaft sagt.

Wenige Augenblicke, bevor Schiedsrichter Tolga Özen die Fußball-A-Klassen-Partie zwischen dem VfR Neuburg II und FC Illdorf beendete, musste das hochexplosive Gemisch aus Erleichterung, Freude, Anspannung und Glückseligkeit einfach nur noch raus. Als sich Tobias Habermeyer in der 89. Minute ein Herz fasste und das Spielgerät aus über 20 Metern unhaltbar für VfR-Schlussmann Marcel Frohmajer zum 2:0 in den Kasten hämmerte, sprang so ziemlich alles, was ein FCI-Trikot, eine Trainingsjacke oder sonstige Fan-Utensilien in der Hand hielt, auf den Rasen, um den Torschützen, der plötzlich unter einer großen Menschentraube verschwand zu umarmen.

Kein Wunder, spätestens zu diesem Zeitpunkt hatten Spieler, Verantwortliche und Anhänger des FC Illdorf die Gewissheit, nach 2018 künftig endlich wieder in der Kreisklasse Neuburg auf Punkte- und Torejagd gehen zu dürfen. Entsprechend groß war auch bei Spielertrainer Alexander Gerbl nach dieser Begegnung die Erleichterung. „Im Vorfeld dieser Partie, speziell am Donnerstag nach dem Training, hat man meiner Mannschaft schon angemerkt, dass sie weiß, was sie erreichen kann. Gleichzeitig war sie aber nach der Spielabsage des VfR am vorangegangenen Wochenende gegen Bertoldsheim hochmotiviert“, berichtete Gerbl. Der FCI-Coach war indes „sehr froh, dass unser Spiel gegen Neuburg nicht auch abgesagt wurde. So kann niemand behaupten, dass wir etwas geschenkt bekommen hätten“.

