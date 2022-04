(K)ein Spiel der letzten Chance für den FC Illdorf

Plus Trainer Alexander Gerbl betrachtet eine Aufholjagd vor der Partie des FC Illdorf beim FC Zell/Bruck als unrealistisch.

Die Niederlage zum Rückrundenauftakt hat Alexander Gerbl längere Zeit beschäftigt. „Ich war ein paar Tage nach dem Spiel immer noch am Hadern“, sagt der Trainer des FC Illdorf über die 0:1-Pleite gegen den FC Staudheim.