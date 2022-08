Keine Tore in Bertoldsheim

Plus Der SVB und der FC Illdorf trennen sich 0:0. Der erste Tabellenführer der neuen Saison ist der SV Weichering, der dem BSV Berg im Gau II beim 6:0 keine Chance lässt.

Zum Saisonstart der A-Klasse Neuburg trennen sich der SV Bertoldsheim und der FC Illdorf 0:0. Erster Tabellenführer ist der SV Weichering, der den BSV Berg im Gau II mit 6:0 besiegte.