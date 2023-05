Fußball-A-Klasse Neuburg

Nächster Rückschlag für den BSV Neuburg

Plus Auch nach der Trennung von Trainer Ludgero Santos kassiert der BSV Neuburg in der A-Klasse Neuburg gegen den SV Bayerdilling eine 2:3-Pleite. Während Bertoldsheim gewinnt, spielt Illdorf unentschieden.

Durch einen 5:0-Erfolg in Weichering übernahm der SV Bertoldsheim die Tabellenführung in der A-Klasse Neuburg. Der punktgleiche Zweite, FC Illdorf, hat jedoch eine Partie weniger ausgetragen als der SVB. Einen weiteren Rückschlag musste der BSV Neuburg gegen den SV Bayerdilling hinnehmen.

BSV Neuburg – SV Bayerdilling 2:3: Am Muttertag konnte sich die Heimelf für eine gute Leistung nicht belohnen. In der 26. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem Handspiel des BSV Neuburg auf Elfmeter. Tobias Maier erzielte souverän das 0:1. Nach dem Seitenwechsel war es dann erneut der SVB, der nach einem schönen Spielzug durch Patrick Hein erneut traf (48.). In der 54. Minute konnte Erblin Bushi mit einem Kopfball aus kurzer Distanz den BSV wieder zurück ins Spiel bringen. Diese Freude hielt jedoch nur bis zur 75. Minute. Erneut Hein stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Die Heimelf gab sich aber nicht geschlagen und verkürzte in der 81. Minute durch einen Strafstoß von Sebastian Neff auf 2:3. Dies war auch gleichzeitig der Endstand. (bsv)

SG Holzheim / Münster – FC Staudheim 2:0: Die zweite Mannschaft der SG ist derzeit gut in Form. So gelang gegen den FC Staudheim ein verdienter Sieg. Die Weichen dazu stellte Patrick Miller , der mit einem abgefälschten Schuss Gästekeeper Kevin Maschke überwand. Vom FCS kam nur wenig in der Offensive. Dennoch blieb die Partie bis in die Schlussminuten hinein spannend. In der Nachspielzeit besorgte Daniel Ott jedoch die Entscheidung, als er einen Alleingang den 2:0-Endstand erzielte. (mwe)

SV Weichering – SV Bertoldsheim 0:5: In einer Partie, die ausgeglichener war, als der Spielverlauf es vermuten lässt, gewann der Tabellenerste aus Bertoldsheim mit 5:0. Die Hausherren ließen viele Chancen aus, während der SV Bertoldsheim eiskalt die Tore machte. Bereits nach fünf Minuten hätte Max Kerner seine Farben in Führung bringen müssen. Aber völlig freistehend verfehlte er per Kopf das Ziel. Ein Doppelschlag von Markus Schiele und Andreas Müller stellte den Spielverlauf dann aber förmlich auf den Kopf. Und wie es geht, zeigte kurz vor dem Wechsel Philipp Stadler , als er nach einem weiten Flugball eiskalt vollstreckte.

Kurz nach der Pause gab es wieder zwei Hochkaräter für Weichering: Erst scheiterte Philipp König nach schönem Zuspiel von Andreas Krammer freistehend am glänzend reagierenden Gästeschlussmann Aaron Scheunig. Nur eine Zeigerumdrehung später klatschte ein Schuss von Mirsad Nezirovic nach Zuspiel von Xhemajl Halili an die Latte. Und wieder schlugen die Gäste eiskalt in Form von Stefan Rust zum 4:0 zu. Den Platzherren konnte man bis zum Schlusspfiff den Willen nicht absprechen. Den Schlusspunkt setzte dann dennoch Andreas Müller kurz vor Ende mit dem 0:5 für den SVB. (lupo)

