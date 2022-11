Punkteteilung im Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg

Plus Der FC Illdorf und Tabellenführer SV Bertoldsheim trennen sich 1:1. Während der SV Sinning und der SV Bayerdilling 1:0-Siege bejubeln, holt die SG Edelshausen mit einem 2:2 in Untermaxfeld den ersten Punkt.

Das Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg zwischen dem FC Illdorf und dem SV Bertoldsheim endete 1:1. Durch ein 2:2 bei der TSG Untermaxfeld II holte die SG Edelshausen den ersten Punkt. der Saison.