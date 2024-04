Fußball-A-Klasse Neuburg

Schwieriger April für den SC Feldkirchen

Plus A-Klassist SC Feldkirchen trifft im April auf die Topteams der Liga. Was Trainer Andreas Pelta vom Spiel gegen den SV Weichering erwartet.

Von Dirk Sing

Die deutliche 1:6-Auswärtsniederlage am vergangenen Sonntag beim Tabellenzweiten der A-Klasse Neuburg, SV Straß, hatte Andreas Pelta schnell abgehakt. Obwohl seine Schützlinge zur Pause ein durchaus respektables 1:1-Unentschieden gehalten hatten, musste der Trainer des SC Feldkirchen neidlos anerkennen, dass für sein Team an diesem Tag „schlichtweg nichts zu holen“ war.

„Obwohl wir im ersten Durchgang defensiv ganz ordentlich gestanden sind und einen starken Torhüter in unseren Reihen hatten, war das Chancenplus zu diesem Zeitpunkt bereits aufseiten des SV Straß“, resümierte Pelta. In Durchgang zwei nutzten die Hausherren dann die sich bietenden Gelegenheiten wesentlich konsequenter aus und schraubten das Ergebnis sukzessive in die Höhe. „Die Straßer verfügen vor allem in der Offensive mit Bright Aikhionbare, Marco Friedl und Andreas Hutter über eine immense Qualität, die man über 90 Minuten einfach nicht verteidigen kann“, weiß der SCF-Übungsleiter und ergänzt: „Unter dem Strich ist das einfach eine andere Preisklasse – auch wenn der Sieg vielleicht ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen ist.“

