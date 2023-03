Spektakuläres Torfestival in der A-Klasse Neuburg

Plus A-Klassen-Spitzenreiter BSV Neuburg kommt gegen den SV Weichering zu einem 5:4-Sieg. Dabei vergeben die Gäste in der letzten Minute noch einen Elfmeter. Auch der SV Bertoldsheim gewinnt.

In einem verrückten Match kam der Spitzenreiter der A-Klasse Neuburg, BSV Neuburg, gegen den SV Weichering zu einem 5:4-Erfolg. Der SV Bertoldsheim siegte in Sinning mit 4:1.

SV Sinning – SV Bertoldsheim 1:4: Bei zum Teil widrigen äußeren Bedingungen behielten die Gäste in der Anfangsphase die Oberhand. Nach einer schönen Kombination brachte Andreas Reichherzer den SVS in der sechsten Minute in Führung. Danach kam es zu einem Bruch im Spiel der Reichherzer-Truppe und die Gäste fanden immer besser in die Partie. Somit war der Ausgleich durch Maximilian Hanel in der 26. Minute die logische Konsequenz. Zum psychologisch besten Zeitpunkt drehte Lukas Kacprzak das Match und erzielte kurz vor dem Halbzeitpfiff die Bertoldsheimer Führung.

Im zweiten Abschnitt das gleiche Spiel: Die ersten 15 Minuten dominierten die Sinninger und kamen auch zu einigen Chancen, welche aber vom guten Torwart Aaron Scheunig vereitelt wurden. Die Tore schossen jedoch der SVS mit einem Doppelschlag durch Philipp Stadler und Martin Riedl in der 68. und 71. Minute. (thr)

TSG Untermaxfeld II – VfR Neuburg 3:2: Die zweite Mannschaft der TSG sicherte sich in einem umkämpften Match den Heimsieg. Bereits in der 15. Minute köpfte Matthias Irl die Heimmannschaft in Führung, wobei im Strafraum des VfR die Zuordnung fehlte. Bis zur Halbzeit ergaben sich immer wieder Chancen auf beiden Seiten, welche jedoch nicht zwingend genug waren. Nach Wiederanpfiff brauchte Irl erneut eine Viertelstunde, um das Ergebnis auf 2:0 zu erhöhen. Mit dem Vierfach-Wechsel beim VfR brachte Trainer Helder Fernandes frischen Wind in die Partie. Nils Lahn brachte die Gäste in der 60. Minute zurück. In Folge drängten die Neuburger auf den Ausgleich, ehe Stefan Seissler nach einer Ecke per Kopf erneut den Zwei-Tore-Vorsprung herstellte. Der VfR gab sich nicht auf und kam kurz darauf durch einen schönen Schlenzer von Marvin Roßmann erneut zurück in die Begegnung. Dieser Treffer reichte aber nicht mehr für eine Wende, wodurch sich die Heimmannschaft am Ende knapp durchsetzte. (AZ)

SG Edelshausen – DJK Brunnen 2:3: In einer munteren Partie setzten sich die Gäste letztendlich mit 3:2 durch. Bereits in der 16. Minute ging Brunnen durch ein Eigentor von Paul Radulescu in Führung. Die perfekte Antwort kam jedoch schnell durch Ionel Voicu, welcher den Ausgleich erzielte (18.). Nach dem Seitenwechsel brachte sich die DJK erneut früh in Front. Torschütze war dabei Stürmer Benedikt Kreil (47.). In der 59. Minute war es jedoch erneut Voicu, welcher zum 2:2-Ausgleich traf. Den Schlusspunkt in diesem spannenden Match setzte erneut Kreil , der die DJK in der 73. Minute schließlich zum Sieg schoss. (AZ)

BSV Berg im Gau II – FC Staudheim 1:1: Vor 30 Zuschauern brachte Tim Schreiber den FCS in Führung. Für die schnelle Antwort sorgte Johannes Böhm , der nur drei Minuten später ausglich. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim Remis. (AZ)

BSV Neuburg – SV Weichering 5:4: Bereits in der dritten Minute hatte Flamur Ajeti den Führungstreffer auf dem Fuß. Er knallte den Ball jedoch an die Querlatte. Eine Zeigerumdrehung später verwandelte Mathias Weber einen Foulelfmeter zum 0:1. Kurz darauf antwortete Sebastian Neff ebenfalls mit einem Elfmeter zum 1:1. In der 20. Minute erzielte der BSV seine erste Führung. Nach Vorlage von Spielertrainer Ludgero dos Santos musste Lukasz Bar den Ball nur noch über die Torlinie drücken. In der 38. Minute konnte Dos Santos einen Freistoß von Weber auf der Linie retten. Kurz darauf glichen die Gäste zum 2:2 aus, nachdem Weber Torhüter Johannes Harsch mit einem strammen Schuss überwinden konnte. Der BSV brauchte jedoch erneut nur wenige Minuten, um die Führung wiederherzustellen. Neff erzielte dabei den Treffer. Weber verwandelte nur 60 Sekunden später erneut einen Foulelfmeter. Torjäger Neff erzielte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit per Freistoß das 4:3 und sorgte somit für den verrückten Halbzeitstand.

Die zweite Hälfte fing etwas ruhiger. Erst in der 72. Minute musste Harsch einen Schuss von Spielertrainer Weber über die Latte lenken. In der 82. Minute erzielte Neff den nächsten Treffer, wobei er einen Schuss unhaltbar unter die Latte donnerte. Als man davon ausging, dass Weichering nun bezwungen war, kamen die an diesem Tag starken Gäste erneut zurück. Mirsat Nezinovic schoss mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze das 5:4. Kurz vor Abpfiff konnte Hassan Butt einen Ball nur noch per Hand von der Linie kratzen, um den Ausgleich zu verhindern. Den nächsten Elfmeter von Weber fischte Harsch aus dem rechten Eck. (bsv)