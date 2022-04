Fußball-A-Klasse-Neuburg

vor 45 Min.

SV Bertoldsheim: Markus Schiele schaut weiter nach unten

Spielt mit Bertoldsheim in Waidhofen: Markus Schiele.

Plus Der SV Bertoldsheim spielt in der A-Klasse Neuburg beim SV Waidhofen. Was Trainer Markus Schiele von der Partie erwartet.

Von adrian hauck

Nur eine Partie hat am vergangenen Wochenende in der A-Klasse Neuburg stattgefunden. Nachdem der SV Bertoldsheim dabei einen verdienten 3:1-Sieg gegen den SV Weichering einfahren konnte, ist er nun beim Tabellendritten SV Waidhofen zu Gast.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen