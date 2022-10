SV Sinning hofft auf das Spielglück

Plus Der SV Sinning steht mit dem Spiel beim BSV Neuburg vor einer schwierigen Aufgabe. Trainer Günther Reicherherzer ist mit der jüngsten Leistung seines Teams nicht zufrieden.

Am vergangenen Wochenende musste A-Klassist SV Sinning erneut eine Niederlage einstecken. Mit 1:3 verlor man gegen die Zweitvertretung der TSG Untermaxfeld und läuft – nach dem guten Saisonstart – nun aufgrund der vergangenen Pleiten etwas den eigenen Erwartungen hinterher.