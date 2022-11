Weicherings Trainer Matthias Weber schaut nach oben

Plus Der Trainer des SV Weichering sieht Fortschritte bei seiner Mannschaft. Zum Abschluss steht das Auswärtsspiel beim SV Sinning an.

Bei einem Blick auf die Tabelle der A-Klasse Neuburg könnte der Eindruck entstehen, dass die Saison für den SV Weichering bereits gelaufen ist. Als Tabellenzehnter beträgt der Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz 16 Punkte, die Aufstiegsrelegation scheint bei zehn Zählern Rückstand ebenfalls außer Reichweite zu sein.