A-Klasse Neuburg: Erleichterung beim SC Feldkirchen

Eine gewisse Erleichterung war am späten Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz des SC Feldkirchen zumindest bei einem Teil der Spieler deutlich anzumerken. Während die Kicker des BSV Berg im Gau nach der 2:4-Niederlage enttäuscht in Richtung Mannschaftskabine schlenderten, atmeten die heimischen Akteure erst einmal tief durch. Nach dem misslungenen Auftakt in die A-Klassen-Saison 2025/26 mit null Punkten sowie 2:11 Toren (1:3 gegen den FC Zell/Bruck sowie 1:8 beim SV Grasheim), wanderten somit die ersten drei Zähler auf das bis dato noch jungfräuliche Konto des SCF.

