Fußball-A-Klassist SC Feldkirchen möchte gegen die DJK Langenmosen nachlegen

Fußball-A-Klasse Neuburg

A-Klasse Neuburg: Erleichterung beim SC Feldkirchen

Nach einer „Katastrophen-Vorbereitung“ sowie einem daraus resultierenden Fehlstart hat A-Klassist SC Feldkirchen nun die ersten Punkte auf seinem Konto. Am Sonntag wartet die DJK Langenmosen.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Torjäger in Aktion: Feldkirchens Felix Meder (rechts) steuerte zum 4:2-Sieg gegen Berg im Gau II drei Treffer bei.
    Torjäger in Aktion: Feldkirchens Felix Meder (rechts) steuerte zum 4:2-Sieg gegen Berg im Gau II drei Treffer bei. Foto: Daniel Worsch

    Eine gewisse Erleichterung war am späten Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz des SC Feldkirchen zumindest bei einem Teil der Spieler deutlich anzumerken. Während die Kicker des BSV Berg im Gau nach der 2:4-Niederlage enttäuscht in Richtung Mannschaftskabine schlenderten, atmeten die heimischen Akteure erst einmal tief durch. Nach dem misslungenen Auftakt in die A-Klassen-Saison 2025/26 mit null Punkten sowie 2:11 Toren (1:3 gegen den FC Zell/Bruck sowie 1:8 beim SV Grasheim), wanderten somit die ersten drei Zähler auf das bis dato noch jungfräuliche Konto des SCF.

