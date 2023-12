Abteilungsleiter des FC Ehekirchen: „Das könnte ein böses Pingpong-Spiel werden“

Plus Abteilungsleiter Markus Bissinger spricht über den Abschied der Spielertrainer im Sommer, die Nachfolgesuche und die Ziele in der laufenden Saison. Außerdem verrät er, warum der Job beim FC Ehekirchen für ihn eine Herzensangelegenheit ist.

Markus Bissinger, hinter dem FC Ehekirchen liegen ereignisreiche Tage. Wie haben Sie die Nachricht aufgenommen, dass die Spielertrainer Michael Panknin und Simon Schröttle den Verein im Sommer nach vielen Jahren im Amt verlassen?

Markus Bissinger: Relativ gefasst. Es ist schade, dass beide aufhören, aber wir haben damit gerechnet, dass es passieren könnte. Die Überlegung war bei beiden schon im vergangenen Winter vorhanden, aber durch unseren Erfolg haben sie weitergemacht. Simon war sieben Jahre bei uns, Michael sechs. Das ist im Fußball, der gewöhnlich ein schnelllebiges Geschäft ist, eine lange Zeit und spricht sowohl für die beiden als auch den Verein.