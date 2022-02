Fußball

10:05 Uhr

Alexander Käs: „Meine Erwartungen beim FC Ingolstadt wurden erfüllt“

Hat sich beim FC Ingolstadt bestens eingelebt: U21-Cheftrainer Alexander Käs. Am Freitag startet er mit seinem Bayernliga-Team gegen den VfB Garching in die zweite Saisonhälfte.

Plus Der Burgheimer Alexander Käs trainiert seit dieser Spielzeit die U21 des FC Ingolstadt. Vor dem Auftakt am Freitag gegen Garching in die zweite Saisonhälfte spricht der Bayernliga-Coach über seine bisherigen Erfahrungen.

Von Dirk Sing

Herr Käs, am Freitag (20.30 Uhr) starten Sie mit dem FC Ingolstadt 2 gegen den VfB Garching in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Bayernliga Süd. Wie groß ist die Vorfreude, dass es nach der langen Winterpause nun endlich wieder um Punkte geht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen