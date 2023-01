Aus Erfahrung gut: Harry Grimm übernimmt TSV Burgheim

Plus Mit Harry Grimm übernimmt beim Fußball-Kreisklassisten TSV Burgheim ein „alter Bekannter“ den Trainer-Posten von seinem Vorgänger Florian Pickhard.

Fußball-Kreisklassist TSV Burgheim ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Florian Pickhard, der beim 1:1-Remis gegen den BSV Berg im Gau (13. November) seine letzte Partie als Chef-Trainer an der Seitenlinie absolvierte, bei einem „alten Bekannten“ fündig geworden. Ab Beginn der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde wird Harry Grimm wieder die Kommandos neben den Platz geben.