Bastian Bösl verlässt den FC Ehekirchen

Der Abwehrspieler des FC Ehekirchen kehrt im Sommer zum VfB Eichstätt zurück

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen muss im Sommer einen weiteren Abgang kompensieren.

Verteidiger Bastian Bösl wechselt zum Bayernligisten VfB Eichstätt und kehrt damit zu seinem Ex-Verein zurück. Bösl kam vor der Saison 2022/23 nach Ehekirchen und entwickelte sich zum Leistungsträger. Zuvor hatte er für Eichstätt von 2019 bis 2021 in erster Linie in der zweiten Mannschaft gespielt. In der Regionalliga stehen zwei Einsätze für den 26-Jährigen zu Buche. Bereits im vorigen Sommer hatte der VfB mit Christoph und Julian Hollinger zwei Spieler des FC Ehekirchen zurückgeholt. Neben Bösl verlassen im Sommer bekanntlich die beiden Spielertrainer Simon Schröttle (FC Gundelfingen) und Michael Panknin sowie Matthias Rutkowski (SV Wagenhofen) den Verein.

Unterdessen hat der FC Ehekirchen, der am Samstag (14 Uhr) in Olching in die Restsaison startet, drei Punkte gutgeschrieben bekommen. Das sportlich mit 2:3 verlorene Spiel gegen den FV Illertissen II wurde mit 2:0 für den FCE gewertet, weil der Gegner einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatte. Damit belegt Ehekirchen nun den vierten Tabellenplatz.