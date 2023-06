Fußball-Bayernliga-Relegation

18:10 Uhr

Der FC Ehekirchen will 1860 Rosenheim „früh den Stecker ziehen“

Plus Landesligist FC Ehekirchen reist am Samstag mit einem 5:1-Hinspielsieg im Gepäck zur zweiten Partie in der Bayernliga-Relegation nach Rosenheim. Warum Spielertrainer Michael Panknin dennoch warnt.

Von Dirk Sing

Wenn ein Fußballtrainer nach einer Partie wenig bis gar nichts auszusetzen hat, dann muss seine Mannschaft in den Regel vieles richtig gemacht haben. Noch besser, wenn dies in einer extrem wichtigen Begegnung der Fall gewesen ist – wie beispielsweise in einem Bayernliga-Relegationsspiel.

Auch zwei Tage nach dem 5:1-Erfolg im Hinspiel der ersten Runde gegen den Bayernliga-Siebzehnten TSV 1860 Rosenheim hatte Ehekirchens Spielertrainer Michael Panknin kein wirkliches Haar in der Suppe gefunden. „Wir haben eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert“, bilanziert Panknin und ergänzt: „Gerade in der ersten Halbzeit war das von unserer Seite ein Wahnsinnsspiel.“

