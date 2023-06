Fußball-Bayernliga-Relegation

vor 47 Min.

Enttäuschung, aber auch ganz viel Stolz beim FC Ehekirchen

Plus Unmittelbar nach der bitteren 2:3-Niederlage im entscheidenden Bayernliga-Relegationsspiel gegen Türkspor Augsburg fließen bei vielen Akteuren des FC Ehekirchen die Tränen. Verantwortliche, Trainer und Akteure sprechen über ihre Gefühlslage.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Große Enttäuschung, aber auch jede Menge Stolz herrschte am frühen Samstagabend in der Elektro-Schmaus-Arena. Die Landesliga-Kicker des FC Ehekirchen verpassten am Ende nur haarscharf den erhofften und sicherlich auch verdienten Sprung in die Bayernliga (siehe eigener Bericht). Die Neuburger Rundschau hat sich nach der Partie gegen Türkspor Augsburg im FCE-Lager umgehört.

Luis Bauer (1. Vorsitzender): „Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft sowie den gesamten Verein. Wir sind nach dem Rückstand toll zurückgekommen, haben Moral gezeigt und großartig gekämpft. Dass es dann am Ende leider nicht ganz gereicht hat, tut mir vor allem für das Team sehr leid. Die Jungs haben insgesamt eine großartige Saison absolviert. Mit etwas Abstand werden die Spieler und Trainer sicherlich realisieren, was sie Außergewöhnliches geleistet haben. Zudem gibt es einen weiteren Punkt, auf den ich sehr stolz bin – und zwar die Art und Weise, wie wir uns als FC Ehekirchen gerade bei den Relegationsspielen auch außerhalb des Platzes präsentiert haben.“

Markus Bissinger (Fußball-Abteilungsleiter): „Ich muss zugeben, dass meine erste Enttäuschung furchtbar ist und ich wirklich todtraurig bin. Wir hätten den Aufstieg in die Bayernliga definitiv verdient gehabt. Die Mannschaft hat wirklich alles gegeben, wurde dafür allerdings leider nicht belohnt. Die Kulisse bei dieser Begegnung war einfach geil. Bis zum Schluss hat eine großartige Stimmung geherrscht. Ich kann mich nur bei jedem Einzelnen bedanken, der mitgemacht hat. Es war schlichtweg ein tolles Erlebnis, bei dem zum Schluss nur die Kirsche auf der Torte gefehlt hat.“

Michael Panknin (Spielertrainer): „Es war eigentlich fast klar, dass es in diesem Rückspiel auf Kleinigkeiten ankommt. Im ersten Durchgang hat Türkspor seine Chancen eiskalt genutzt. Nach dem Wiederbeginn sind wir wahnsinnig gut zurückgekommen und waren auch danach klar am Drücker. Vielleicht hätten wir nach dem 2:2-Ausgleich noch mehr auf den dritten Treffer drängen sollen, wobei uns in dieser Phase schon auch etwas die Kräfte ausgegangen sind. Das 3:2-Siegtor hat unser Gegner dann ehrlicherweise sehr gut herausgespielt. Dass es letztlich nicht geklappt hat, ist natürlich extrem schade für die Jungs. Dennoch können sie auf das, was sie in dieser Saison geleistet haben, zurecht stolz sein.“

Simon Schröttle (Spielertrainer): „Grundsätzlich sind wir schon selbst schuld, dass wir diese Partie verloren haben. Vor allem die Entstehung des zweiten Gegentreffers wurmt mich gewaltig, da wir das Ganze als Mannschaft einfach schlecht verteidigt haben. Nach der Pause sind wir dann super zurückgekommen. Gerade die Einwechslung von Michi Belousow hat sich als goldrichtig erwiesen. Dass das Match dann ein solches Ende nimmt, indem der Linienrichter bei der Entstehung des späten Augsburger 3:2-Siegtreffers eine Abseitsstellung nicht erkennt, tut natürlich doppelt weh. Das geht einfach nicht. Auch wenn wir alle sehr enttäuscht sind, möchte ich mich im Namen der Mannschaft auf alle Fälle bei den vielen Zuschauern bedanken. Dass heute über 1500 Besucher auf der Anlage waren, hat uns sehr gefreut.“

Wilhelm Bitscher (Torwart-Trainer): „Wir hätten nach unserem 2:2-Ausgleichstor etwas mehr Druck aufbauen sollen, da unser Gegner zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon am Boden war. Nach solch einem Spiel beziehungsweise bitteren Ende fehlen einem schon etwas die Worte. Man investiert das ganze Jahr so viel – und steht am Ende quasi mit leeren Händen da. Aber so ist der Fußball. Es gibt immer wieder Hochs und Tiefs. Man muss das jetzt einfach runterschlucken und weitermachen. Nichtsdestotrotz war es ja eine absolut überragende Saison, die uns im Vorfeld keiner zugetraut hatte. Nach dem Feuerwerk im ersten Relegationsspiel gegen Rosenheim sowie der guten Leistung im Hinspiel gegen Türkspor wurden heute unsere Fehler leider eiskalt bestraft.“

Simon Lenk (Torhüter): „Ehrlich gesagt bin ich jetzt kurz nach dem Schlusspfiff nahezu sprachlos. Wir haben uns nach dem 0:2-Rückstand zur Pause in der Kabine gesagt, dass wir nicht aufgeben dürfen und weiter an uns glauben müssen – und genau das war dann auch der Fall! Wir haben immer weitergemacht und das Spiel auch dominiert. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer haben uns die vielen Fans regelrecht nach vorne gepeitscht, wodurch uns auch das 2:2 gelungen ist. Ich war fest davon überzeugt, dass wir auch noch das 3:2 in der regulären Spielzeit machen würden. Doch dann hat Türkspor kurz vor Ende eiskalt seine Chance zum Sieg genutzt. Das ist einfach frustrierend.“

Pascal Schittler (Mittelfeldspieler): „Die Minuten nach Spielschluss waren einfach brutal. Es hat einfach nur wehgetan. Aus diesem Grund sowie meinem Abschied im Hinterkopf ist bei mir auch die eine oder ander Träne geflossen. Mit etwas Abstand kommt aber auch der Stolz – gerade dann, wenn man sieht, wie viele Leute trotz der Niederlage auf dem Sportplatz geblieben sind und sich bei uns für das, was wir geleistet haben, bedankt haben. Das tut dann schon gut und tröstet einen. Wenn ich auf meine beiden Jahre beim FC Ehekirchen zurückblicke, kann ich behaupten, dass es definitiv sportlich die bislang schönste Zeit in meinem Leben war. Die coole Zeit mit den Jungs werde ich sicherlich niemals vergessen.“

Christoph Hollinger (Stürmer): „Nachdem wir zur Pause in meinen Augen unverdient mit 0:2 hinten lagen, sind wir mit viel Druck und Power aus der Kabine gekommen und haben absolut verdient den Ausgleich gemacht. Zu diesem Zeitpunkt hatte wohl fast jeder auf der Sportanlage damit gerechnet, dass wir uns das Ding nun holen würden. Leider hat dann in der Schlussphase Türkspor eiskalt das entscheidende 3:2 gemacht. Ich selbst werde sicherlich mit einem sehr weinenden Auge den FC Ehekirchen verlassen. Die Nettigkeit der Leute sowie die Art und Weise, wie herzlich man hier aufgenommen wird, ist schlichtweg einzigartig. Das wird bei mir zu 100 Prozent hängen bleiben.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen